Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные и праздничные дни, 31 декабря и первое января.

31 декабря, суббота

В 10 часов состоится панихида по погибшим при обрушении подъезда в Магнитогорске в доме на пр. Карла Маркса, 164. Напомним, страшная трагедия произошла рано утром 31 декабря 2018 года. Тот день унес жизни 39 магнитогорцев. Заупокойное богослужение пройдет на территории кафедрального собора г. Магнитогорск, ул. Вознесенская, 33.

В 10 часов начнется благотворительная акция по сбору средств для социально незащищённых семей «Новый Год в подарок!». В этом году студенты из педагогического отряда «Апельсин» планируют осчастливить 40 детей.

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 16 часов – Новогодние встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 15 часов - Театрализованная музыкально-игровая программа «На дне морском».

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

1 января, воскресенье

В 12 часов начнется новогодняя программа в главном ледовом городке на площади Революции Челябинска.

С 12 до 13 часов - Концертно-игровая программа «Новогодняя история Золотой рыбки»

С 12 до 18 часов - Новогодние гулянья с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 13 до 14 часов - Театрализованное представление «Как Морской царь поверил в чудо».

С 14 до 16 часов - Игровая программа – квест «Эльфы в морском царстве».

АФИША новогодних мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

31 декабря – канун Нового года.

31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира.

31 декабря – День работников таможенной службы Кыргызской республики.

31 декабря в народном календаре – Модестов день.

1 января – Новый год.

1 января в календаре православных праздников - День памяти святого мученика Вонифатия

1 января в календаре православных праздников - День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского

1 января в народном календаре – День Ильи Муромца