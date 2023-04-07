Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, восьмое и девятое апреля.

Восьмое апреля, суббота

В 10 часов состоится всероссийский рейтинговый турнир по артистическому танцу «Кубок Уральского федерального округа по артистическому танцу» (Челябинск, ул. Российская, 34, ДК Амбассадор).

В 13 часов в Челябинске пройдёт Тотальный диктант. Автор Тотального диктанта 2023 года - писатель, журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Специально для акции он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Принять участие в Тотальном диктанте можно на 27 площадках.

Кроме того, подготовлены две площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья: в областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых диктант напишут текстом Брайля.

Полностью оборудованную площадку предоставляет ЧелГУ.

На трех площадках – в ЮУрГУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ – иностранцы, которые только изучают русский язык, напишут тест TruD и адаптированный отрывок из текста Тотального диктанта.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится лекция «Марк Шагал и современники. Творческие взаимодействия» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 16 часов в Челябинском музее изобразительных искусств выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Уголь» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 14 часов в рамках фестиваля творческих профессий будет организовано несколько локаций (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная городская детская библиотека им. А. М. Горького).

В 14 часов - «В гостях у мультипликатора» (для детей от 10 до 13 лет). Приглашенный гость - педагог по мультипликации Алия Юсупова.

В 14 - «Изобразительное искусство» (для детей от 12 лет). Гость - заместитель директора по учебно-методической работе ДХШИ Валентина Михайловская. Участники узнают о таких профессиях, как художник, дизайнер и скульптор.

В 14 часов – «Я – актёр». Гости: актеры студии-театра «Манекен» Дмитрий Малышев и Азиза Аишева.

В 15 часов - «В гостях у мультипликатора» (для детей старше 14 лет). Гость - педагог по мультипликации Алия Юсупова.

В 15 часов - «Я – фотограф» (для детей от 14 лет). Гость - фотограф Варвара Звягинцева.

В 15 часов для родителей организована встреча с Корнеевой Анной Андреевной - психологом и профориентологом.

В 16 часов - игра-тренинг «Мир профессий» для подростков от 12 лет и их родителей Гость: педагог-психолог, профориентолог, аспирант кафедры общей психологии ЧелГУ - Наталья Глебова. Для родителей дополнительно состоится семинар-дискуссия по методам домашней профориентации.

В 15 часов в рамках XI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» состоится «Весенняя beat-ва детских хоров» - финал хорового баттла между детскими вокальными коллективами Южного Урала (Челябинск, Свердловский проспект, 59, Театральный корпус Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской).

В 15 часов в рамках проекта «Зеленый понедельник» ЧелГУ состоится открытая лекция «Научная анимация». Спикер, доцент факультета экологии ЧелГУ Константин Корляков, расскажет о примёмах визуализации и о том, как «оживить» сложные процессы и явления (Челябинск, ул. Василевского, д. 75, пятый корпус ЧелГУ, ауд.103).

В 18 часов в Челябинске стартует XII международный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

В 17 часов 30 минут – пресс-подход к народному артисту России Денису Мацуеву, заслуженному артисту России главному дирижёру Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адику Абдурахманову.

В 18 часов – гала-концерт.

Девятое апреля, воскресенье

С 10 до 15 часов состоятся мастер-классы по артистическому танцу в рамках Кубка Уральского федерального округа по артистическому танцу (Челябинск, пр. Ленина, 55А, оф. 1201).

В 12 часов в Доме «Аквариум» состоится концертная программа учащихся Детских школ искусств (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11, парк «Металлург» им. О. И. Тищенко).

В 13 часов состоится уникальная акция «День защиты людей». Мероприятие зародилось в прошлом году, с целью показать людям, что их есть кому защищать! Это врачи и полицейские, пожарные и поисковики, волонтёры и психологи (Челябинск, площадь Революции).

В программе:

- награждение тех, кто внёс свой значительный вклад в защиту людей.

- розыгрыш подарков, главный из которых – телевизор,

- увлекательные мастер-классы для детей. Ребятам покажут, как изнутри выглядит пожарная машина, машина скорой помощи и другая спецтехника.

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Три эпохи Марка Шагала» состоится мастер-класс «Вдохновляясь Шагалом. Витражная роспись» (Челябинск, площадь Революции, д. 1).

В 18 часов состоится сольный концерт Дениса Мацуева «Вечер фортепианной музыки»

в рамках XII международного фестиваля «Денис Мацуев представляет…» (Челябинск, ул. Труда, 92А, концертный зал им. С.С. Прокофьева).

Музыканты с фестивальной программой посетят Троицк.

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотеки Централизованной библиотечной системы Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

Восьмого апреля 2023 года в календаре православных праздников – Лазарева суббота.

Восьмого апреля в календаре православных праздников – Празднование Собора Архангела Гавриила.

Восьмое апреля – День российской анимации.

Восьмое апреля - Международный день цыган.

Восьмое апреля - День сотрудников военных комиссариатов.

Восьмое апреля – в 1966 году Л.И. Брежнев избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Восьмого апреля в народном календаре - Гавриил Благовест.

Восьмого апреля 2023 года состоится ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант».

Восьмого апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

Восьмого апреля 1766 года запатентована первая пожарная лестница.

Восьмого апреля 1918 года российский исторический триколор заменен красным флагом.

Восьмого апреля 1920 года учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие.

Восьмого апреля 1936 года - День рождения Президентского полка Комендатуры Московского Кремля.

Девятого апреля 2023 года в календаре православных праздников - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).

Девятого апреля 2023 года - День войск противовоздушной обороны России (отмечается во второе воскресенье апреля).

Девятого апреля 2023 года в календаре католических праздников - Пасха у западных христиан.

Девятого апреля 2023 года - Пасха у лютеран.

Девятого апреля по народному календарю – Матрена Настовица, Полурепица.

Девятого апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».