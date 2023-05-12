Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 13 и 14 мая.

13 сентября, суббота

В 11 часов в Кыштыме начнется экскурсия по историческому центру «Город-завод» (проходная завода, ул. Кооперативная, 2).

В 12 часов состоится региональное открытие мотосезона на парковке ТРК «Горки». Семейное мероприятие на котором вы познакомитесь со всем спектром мототехники, а также, выступление музыкантов, выставка реконструкции и подарки от партнёров мероприятия.

В 13 часов парках Челябинска стартует праздничная программа:

В ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина стартует праздничная программа «Пусть всегда будет солнце».

В Горсаду им. А. С. Пушкина пройдут праздничные концерты: «Победный май» Государственного русского народного оркестра «Малахит», «Салют Победы», «Пусть будет мир».

В Арт-сквере на набережной реки Миасс прозвучит праздничная программа «Память поколений». Кроме того, здесь состоится традиционное мероприятие городского управления культуры и Центра культурно-информационной деятельности – гала-концерт открытого вокально-хореографического конкурса «Пришла весна, пришла Победа». Юные артисты Челябинска и области исполнят номера, посвященные воспоминаниям о Великой Победе в 1945 году. Здесь же состоится награждение победителей конкурса.

Акцию «Мы помним! Мы гордимся!» проведут в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко.

В 13 часов в ЧелГУ начнется химический диктант (ул. Бр.Кашириных, 129, первый корпус, аудитория А-11 ).

В 13 часов В Челябинске откроют роллер-сезон. В программе: конкурсы, мастер-классы по катанию на роликах, выступления учеников роллер-школ, а после — 15-километровый забег по городу и традиционное afterparty в одном из заведений города (около памятника Курчатову).

В 14 часов экскурсия «Синташта: мир древних индоевропейцев» отправится от Музея Аркаима. Экскурсия проводится бесплатно в рамках проекта «Синташтинский феномен» при поддержке Фонда президентских грантов, на личном транспорте экскурсантов (Челябинская область, Брединский район, посёлок Аркаим).

С 14 до 16 часов специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска проведут занятие по обучению первой помощи «СПАСТИ, НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ». Это первое занятие из цикла обучения. На нем расскажут: кто может и должен оказывать первую помощь, из чего состоит аптечка для первой помощи, человек без сознания – ваши действия, азбука сердечно-легочной реанимации (центр «Мой бизнес», ул. Российская д. 110 к1).

В 15 часов состоится встреча представителей исполнительных органов Челябинской области и города Москвы в рамках патриотической акции, посвященной памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников, ковавших победу в тылу, а также памяти ликвидаторов радиационных аварий и катастроф (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал правительства Челябинской области).

В 16 часов на территории автокомплекса "Трасса 74" начнутся соревнования "ULD_GYMKHANA_2023". Пилоты в управляемом заносе на максимальной скорости пройдут трассу с бочками и прочими препятствиями. Вход для зрителей свободный (Северный Луч, 2д).

В 16 часов библиотека № 26 им. Л. Татьяничевой приглашает любителей хорового пения на встречу с камерным хором «Смена». Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, песни народов мира, современные композиции (Комсомольский пр., 41).

14 мая, воскресенье

В 10 часов в храме мученика Иоанна Воина в Челябинске после Божественной Литургии состоится праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы. Песни военных лет и фронтовые истории прозвучат в исполнении прихожан (проспект Победы, 307Б).

В 12 часов в Саду Победы праздничный концерт к 78-летию Великой Победы «Во имя мира на Земле».

В 13 часов памятника Курчатову пройдет мастер-класс катания на роликах. Преподаватель - Илья Кашин больше 10 лет обучает прыжкам, слайдам и катанию на роликах.

В 14 часов экскурсия «Синташта: мир древних индоевропейцев» отправится от Музея Аркаима. Экскурсия проводится бесплатно в рамках проекта «Синташтинский феномен» при поддержке Фонда президентских грантов, на личном транспорте экскурсантов. (Челябинская область, Брединский район, посёлок Аркаим).

В 19 часов 30 минут начнется праздничный концерт «Огонь Победы», посвященный 9 Мая. На сцену выйдут детские и взрослые творческие коллективы – лауреаты всероссийских конкурсов и фестивалей (сцена возле Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 мая - Всемирный день одуванчика.

13 мая - День Черноморского флота ВМФ РФ.

13 мая - Всемирный день коктейля.

13 мая - Всероссийский день посадки леса.

13 мая - День рождения застёжки-липучки.

13 мая - День леденцов от кашля.

13 мая - Всемирный день мигрирующих птиц.

13 мая - Всемирный день техники для будущего.

13 мая - Всемирный день танца живота.

13 мая - День охранно-конвойных подразделений МВД РФ.

14 мая - Международный день матери.

14 мая - День большого бодуна.

14 мая - День рождения вазелина.

14 мая - День смешных нелепиц.

14 мая - Славянский праздник «Пролетье».

14 мая - День фрилансера.