Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные 3 и 4 июня.
3 июня
В Магнитогорске проходит фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Парк «Притяжение» превратился в большую театрализованную площадку под открытым небом.
Копейская спортивная школа № 2 проведет II всероссийскую велосипедную гонку «Всемирный День велосипедиста». Все желающие выйдут на старт на стадионе «Химик». Кроме того, участники массового заезда смогут выиграть новый велосипед.
Программа:
8:40-9:00 Регистрация участников 10 лет и младше, а также спортивных заездов.
9:00 Старт детских заездов.
9:30 Награждение.
9:50 Старт спортивных заездов.
10:00 Регистрация участников массового заезда.
11:30 Церемония открытия.
11:50 Массовый заезд.
В 9 часов состоится торжественная встреча мощей великомученика Георгия Победоносца, их занос в храм и начало Божественной литургии в Свято-Симеоновском соборе Челябинска. Торжественную встречу святыни возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий (ул. Кыштымская, 32).
С 10 утра до 10 вечера в честь Дня защиты детей в Челябинске состоится Второй Фестиваль мороженого "ЕдиноРожок". В программе представлены:пенная дискотека, игры с мыльными пузырями, концерт, мастер-классы, разнообразные виды бесплатного мороженого. Одним из главных отличий фестиваля является выдача специальных стикеров участникам, которые они получают за участие в играх. Их можно обменять на мороженое и наслаждаться прекрасным вкусом прохлады в такую жару.
В 10 часов Анна Корнеева, старший преподаватель ЧелГУ, на бесплатном занятии расскажет вам что такое ресурсы и откуда их черпать. Занятие пройдет в рамках программы «ЕГЭ VS спокойствие» (Бр.Кашириных, 129, первый корпус, аудитория А-12 ).
С 10 до 19 часов состоятся праздничные активности в честь открытие новой новой точки Вещеворота (ул. Кирова, 84).
С 10 до 13 часов В впарке имени А.С. Пушкина 10 команд примут участие в соревнованиях по картингу, а также по стрельбе из винтовки и продемонстрируют смелость и ловкость на веревочной трассе. В соревнованиях примут участие коммерческие организации и подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Команду поведет к старту уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Кроме того, один из партнеров «Искорка Фонд» перечислил денежную сумму, но делегировал участие подопечным и сотрудникам благотворительного движения. Взносы всех команд в полном объеме будут перечислены на проект «Дорога жизни», включающий безопасный проезд от дома до места лечения, оплату авиабилетов и организацию доставки пациентов наземным транспортом к месту лечения (парк имени А.С. Пушкина, картинговая трасса).
В 12 часов пройдет конкурс граффити среди молодых художников (парковка ЛА «ТРАКТОР»).
В 12 часов Кубок города Челябинска RCC Extreme». В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит» смогут показать все желающие от 6 лет (площадь у ЛА «Трактор»).
В 12 часов в Экопарке Курчатовского района пройдет игровая программа для детей (территория парка качелей).
С 14 до 18 часов отмечают праздник и дарят любовь Челябинским семьям и детям - мероприятие “Мир для детей”. Ежегодная конкурсно-игровая программа, приуроченная ко Дню защиты детей. Фестиваль включает в себя: выступление творческих коллективов, концерт, мастер-классы, игры, конкурсы, призы, интерактивные площадки и лектории (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, главная сцена).
Уже в 14-тый раз состоится ежегодное традиционное мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня Пушкина А.С. в России»: прогулка с танцевальной программой «Пушкинский пикник»
Маршрут и примерное расписание:
11:30-12.30 – сбор ул. Кирова (фонтан у театра oперы и балета им. М. И. Глинки).
12.15-12.30 - построение костюмированного шествия – по эпохам нач.19 века - до нач.20 века.
12.30– 13.00 - шествие в исторических костюмах до танцевальной площадки (площадка уточняется).
13.00 – 16.30 - танцевальная программа (площадка уточняется)
Продолжается форум-фестиваль инклюзивного творчества "Наше место".
3 июня – дискотека и танцевальный баттл при участии хореографов телепроекта "Ганцы" (Внутренний дворик ЧелГУ).
В 22 часа «Кинолето с Радио ОЛИМП в Парке Гагарина». По традиции: каждую субботу с 22:00 в летнем театре парка будут проходить кинопоказы. В эту субботу зрители увидят «Каникулы строгого режима».
4 июня
С 8 до 16 часов в Челябинске будет проходить Седьмой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Челябинске 4 июня 2023 года. Это самый масштабный беговой старт страны, который объединит 85 городов. В прошлом году в массовом забеге приняли участие более тысячи человек. Старт-финиш около ЛА «Трактор».
С 12 до 14 часов на территории Зоопарка пройдет XX Городской детский праздник читательских удовольствий «Детское чтение на все настроения!». Детей и родителей ждут: литературные викторины , подвижные игры, мастер-классы, розыгрыш книг.
В 13 часов в Троицке начнется I Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей
В 17 часов начнется творческая встреча «Страна вулканов и водопадов». Посетителей ждет увлекательный рассказ члена Союза фотохудожников России Сергея Малкова о его путешествии по Исландии, о водопадах и вулканах этой страны. О 15 тысячах километров, которые они проехали по этой загадочной стране, о сумасшедших ветрах, постоянном дожде и ожидании солнечного луча (Миасс, территория Ильменский заповедник, Естественно-научный музей).
В 16 часов на Летней эстраде Исторического музея начинает работу проект «Открытая площадка старинных танцев». Это будет открытое занятие для желающих присоединиться к коллективу «Гаттака». Группа будет посвящена танцам второй половины XIX века (ул.Труда, 100).
В 19 часов в рамках форума-фестиваля инклюзивного творчества "Наше место" пройдет дружеский юмористический баттл, в котором будут участвовать команды КВН из Челябинска и Перми. Также на вечере юмора выступят Макс Пихуля, стендап-комик Игорь Шарафеев и артисты "Студии СОЮЗ" - Айдар Гараев и Александр Алымов.
Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.
Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое. Главные темы недели: Международный день защиты детей.
ДЛЯ СПРАВКИ
3 июня - Праздник прогульщика.
3 июня - Троицкая родительская суббота.
3 июня - Всемирный день велосипеда.
3 июня - День «Любовь побеждает всё».
3 июня - День вспоминания о снеге.
3 июня - День рождения парашюта.
3 июня - Всемирный день сидра (World Cider Day).
3 июня - День эрмитажного кота в Санкт-Петербурге.
3 июня - День черепашьих гонок.
3 июня - День средств защиты от насекомых.
3 июня - Всемирный день косолапости.
3 июня - Международный день очистки водоёмов.
3 июня - Международный фестиваль крапивы в Крапивне.
3 июня - День олицетворения авторитета.
4 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница).
4 июня - День любителей лета.
4 июня - День рождения журнала «Крокодил».
4 июня - День порадования кошачьих богов.
4 июня - Международный день корги.
4 июня - День машиниста грузоподъёмного крана.
4 июня - Международный день спойлеров.
4 июня - Славянский праздник «Ярило Мокрый» (Трибогов день, Троян Пострига).
4 июня - День очистки водоёмов в России.
4 июня - День профилактики кариеса зубов.
4 июня - День мелиоратора.
4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии.
4 июня - День Республики Ингушетия Источник.