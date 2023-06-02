Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные 3 и 4 июня.

3 июня

В Магнитогорске проходит фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Парк «Притяжение» превратился в большую театрализованную площадку под открытым небом.

Копейская спортивная школа № 2 проведет II всероссийскую велосипедную гонку «Всемирный День велосипедиста». Все желающие выйдут на старт на стадионе «Химик». Кроме того, участники массового заезда смогут выиграть новый велосипед.

Программа:

8:40-9:00 Регистрация участников 10 лет и младше, а также спортивных заездов.

9:00 Старт детских заездов.

9:30 Награждение.

9:50 Старт спортивных заездов.

10:00 Регистрация участников массового заезда.

11:30 Церемония открытия.

11:50 Массовый заезд.

В 9 часов состоится торжественная встреча мощей великомученика Георгия Победоносца, их занос в храм и начало Божественной литургии в Свято-Симеоновском соборе Челябинска. Торжественную встречу святыни возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий (ул. Кыштымская, 32).

С 10 утра до 10 вечера в честь Дня защиты детей в Челябинске состоится Второй Фестиваль мороженого "ЕдиноРожок". В программе представлены:пенная дискотека, игры с мыльными пузырями, концерт, мастер-классы, разнообразные виды бесплатного мороженого. Одним из главных отличий фестиваля является выдача специальных стикеров участникам, которые они получают за участие в играх. Их можно обменять на мороженое и наслаждаться прекрасным вкусом прохлады в такую жару.

В 10 часов Анна Корнеева, старший преподаватель ЧелГУ, на бесплатном занятии расскажет вам что такое ресурсы и откуда их черпать. Занятие пройдет в рамках программы «ЕГЭ VS спокойствие» (Бр.Кашириных, 129, первый корпус, аудитория А-12 ).

С 10 до 19 часов состоятся праздничные активности в честь открытие новой новой точки Вещеворота (ул. Кирова, 84).

С 10 до 13 часов В впарке имени А.С. Пушкина 10 команд примут участие в соревнованиях по картингу, а также по стрельбе из винтовки и продемонстрируют смелость и ловкость на веревочной трассе. В соревнованиях примут участие коммерческие организации и подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Команду поведет к старту уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Кроме того, один из партнеров «Искорка Фонд» перечислил денежную сумму, но делегировал участие подопечным и сотрудникам благотворительного движения. Взносы всех команд в полном объеме будут перечислены на проект «Дорога жизни», включающий безопасный проезд от дома до места лечения, оплату авиабилетов и организацию доставки пациентов наземным транспортом к месту лечения (парк имени А.С. Пушкина, картинговая трасса).

В 12 часов пройдет конкурс граффити среди молодых художников (парковка ЛА «ТРАКТОР»).

В 12 часов Кубок города Челябинска RCC Extreme». В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах «самокат стрит», «самокат парк», «ВМХ стрит», «ВМХ парк» и «скейтборд стрит» смогут показать все желающие от 6 лет (площадь у ЛА «Трактор»).

В 12 часов в Экопарке Курчатовского района пройдет игровая программа для детей (территория парка качелей).

С 14 до 18 часов отмечают праздник и дарят любовь Челябинским семьям и детям - мероприятие “Мир для детей”. Ежегодная конкурсно-игровая программа, приуроченная ко Дню защиты детей. Фестиваль включает в себя: выступление творческих коллективов, концерт, мастер-классы, игры, конкурсы, призы, интерактивные площадки и лектории (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, главная сцена).

Уже в 14-тый раз состоится ежегодное традиционное мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня Пушкина А.С. в России»: прогулка с танцевальной программой «Пушкинский пикник»

Маршрут и примерное расписание:

11:30-12.30 – сбор ул. Кирова (фонтан у театра oперы и балета им. М. И. Глинки).

12.15-12.30 - построение костюмированного шествия – по эпохам нач.19 века - до нач.20 века.

12.30– 13.00 - шествие в исторических костюмах до танцевальной площадки (площадка уточняется).

13.00 – 16.30 - танцевальная программа (площадка уточняется)

Продолжается форум-фестиваль инклюзивного творчества "Наше место".

3 июня – дискотека и танцевальный баттл при участии хореографов телепроекта "Ганцы" (Внутренний дворик ЧелГУ).

В 22 часа «Кинолето с Радио ОЛИМП в Парке Гагарина». По традиции: каждую субботу с 22:00 в летнем театре парка будут проходить кинопоказы. В эту субботу зрители увидят «Каникулы строгого режима».

4 июня

С 8 до 16 часов в Челябинске будет проходить Седьмой Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Челябинске 4 июня 2023 года. Это самый масштабный беговой старт страны, который объединит 85 городов. В прошлом году в массовом забеге приняли участие более тысячи человек. Старт-финиш около ЛА «Трактор».

С 12 до 14 часов на территории Зоопарка пройдет XX Городской детский праздник читательских удовольствий «Детское чтение на все настроения!». Детей и родителей ждут: литературные викторины , подвижные игры, мастер-классы, розыгрыш книг.

В 13 часов в Троицке начнется I Региональный фестиваль традиционных духовных ценностей

В 17 часов начнется творческая встреча «Страна вулканов и водопадов». Посетителей ждет увлекательный рассказ члена Союза фотохудожников России Сергея Малкова о его путешествии по Исландии, о водопадах и вулканах этой страны. О 15 тысячах километров, которые они проехали по этой загадочной стране, о сумасшедших ветрах, постоянном дожде и ожидании солнечного луча (Миасс, территория Ильменский заповедник, Естественно-научный музей).

В 16 часов на Летней эстраде Исторического музея начинает работу проект «Открытая площадка старинных танцев». Это будет открытое занятие для желающих присоединиться к коллективу «Гаттака». Группа будет посвящена танцам второй половины XIX века (ул.Труда, 100).

В 19 часов в рамках форума-фестиваля инклюзивного творчества "Наше место" пройдет дружеский юмористический баттл, в котором будут участвовать команды КВН из Челябинска и Перми. Также на вечере юмора выступят Макс Пихуля, стендап-комик Игорь Шарафеев и артисты "Студии СОЮЗ" - Айдар Гараев и Александр Алымов.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое. Главные темы недели: Международный день защиты детей.

ДЛЯ СПРАВКИ

3 июня - Праздник прогульщика.

3 июня - Троицкая родительская суббота.

3 июня - Всемирный день велосипеда.

3 июня - День «Любовь побеждает всё».

3 июня - День вспоминания о снеге.

3 июня - День рождения парашюта.

3 июня - Всемирный день сидра (World Cider Day).

3 июня - День эрмитажного кота в Санкт-Петербурге.

3 июня - День черепашьих гонок.

3 июня - День средств защиты от насекомых.

3 июня - Всемирный день косолапости.

3 июня - Международный день очистки водоёмов.

3 июня - Международный фестиваль крапивы в Крапивне.

3 июня - День олицетворения авторитета.

4 июня - День Святой Троицы (Пятидесятница).

4 июня - День любителей лета.

4 июня - День рождения журнала «Крокодил».

4 июня - День порадования кошачьих богов.

4 июня - Международный день корги.

4 июня - День машиниста грузоподъёмного крана.

4 июня - Международный день спойлеров.

4 июня - Славянский праздник «Ярило Мокрый» (Трибогов день, Троян Пострига).

4 июня - День очистки водоёмов в России.

4 июня - День профилактики кариеса зубов.

4 июня - День мелиоратора.

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии.

4 июня - День Республики Ингушетия Источник.