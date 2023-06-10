Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные 10 и 11 июня.

10 июня, суббота

В 10 часов психологи ЧелГУ объяснят, как шутя побороть волнение и не впасть в невроз. В свете надвигающихся экзаменов, зачётов и ЕГЭ – то что нужно. Главное, не переусердствовать (Бр.Каширины , 129 аудитории А-12 первого корпуса). Расписание всей серии бесплатных занятий «ЕГЭ VS спокойствие» и запись на них здесь.

С 11 до 19 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет работать. 155 самозанятых и предпринимателей Челябинской области представят свою авторскую продукцию на ярмарке с 10 по 12 июня.

В 11 часов 30 минут на базе Челябинского государственного университета пройдёт региональный этап Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школа и колледжи», организованный Обществом «Знание» и «Движением Первых».

В 13 часов в Челябинском зоопарке начнется водное шоу от Алтына и Айриши. Мероприятие бесплатное, оплачивается только входной билет в зоопарк (ул. Труда, 191).

В 11 часов на проспекте Ленина, перед главным корпусом ЮУрГУ начнут работу площадки областной Поисково-спасательной службы, Противопожарной службы, Системы-112. Состоится масштабное социально-ориентированное мероприятие «Защита маломобильных групп при чрезвычайных ситуациях». Участниками практических занятий и мастер-классов станут люди с инвалидностью, нарушениями зрения, слуха, речи.

В 11 часов 30 минут впервые в Челябинске состоятся Чемпионат и Первенство России по роллер-спорту. Вход свободный. Болельщиков ждут на стадионе «Карпов пруд» - ул. Абрикосовая 26б / Усадебная 8а ст1.

С 12 до 13 часов 15 минут пройдет Salsation|Fitness. Танцевальная фитнес программа, которая перевоплощает функциональные тренировки в танцевальные движения. Летняя эстрада государственного исторического музея Южного Урала (Труда,100).

В 12 часов начнется официальный этап Чемпионата России по автозвуку и тюнингу автомобилей. Гостей ждут выступления артистов, розыгрыши призов и яркое шоу. Более 100 участников, самые громкие и самые необычные машины из разных городов России. Вход свободный (ТРК Горки, ул. Артиллерийская,136, сторона а/д Меридиан).

С 12 до 16 часов на Театральной площади Челябинска состоится ретро-фестиваль "Машина времени". В программе мероприятия: более сотни уникальных экземпляров авто/мото/вело техники - каждый из них фотозона, выступление творческих коллективов, розыгрыши призов от Авторадио (слева от сцены площадка розыгрыша), детская площадка с мини ретро-мобилями, передвижная библиотека от Публичной библиотеки.

В 12 часов Кыштым отметит своё 266-летие. В городском парке им. А. С. Пушкина пройдёт второй этно-фестиваль «К истокам». Фестиваль будет проходить одновременно на нескольких площадках городского парка (Кыштым, ул. Садовая, 2).

С 12 до 14 часов в Горсаду им. А. С. Пушкина запланирована большая программа для юных челябинцев и их родителей. В субботу состоится выступление коллективов Челябинской Централизованной клубной системы, а также концертно-игровая программа для детей. Кроме того, здесь пройдут мастер-классы по изготовлению зонтиков и браслетов. Все поделки можно забрать с собой. Вход свободный.

В 14 часов в Челябинске начнется открытый чемпионат по сапборду. Участвовать может любой желающий от 16 до 70 лет (сап-доски предоставят бесплатно). Зрителей чемпионата ждёт развлекательная программа и спортивные соревнования, а всем участникам обещают подарки (изумрудный карьер, АМЗ).

В 14 часов Лена Борисова, автор выставки «Ангельский алфавит от О до Ё» проведёт занятие по технике коллажирования, где с помощью умения фантазировать можно будет создать своего ангела (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60).

В 16 часов в Кыштыме состоится уникальный для Челябинской области фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации Уральского округа «Фанфары Кыштыма».

С 16 до 19 часов на площадке Арт-сквера состоится большой презентационный концерт, который проведёт Детская филармония Челябинской области. На сцене выступят воспитанники студий детско-юношеского симфонического оркестра (руководитель Валерий Уткин), эстрадно-джазового оркестра (руководитель Антон Бугаев), детской хореографической студии при ГАТ «Урал» (руководитель Светлана Лукина), студии эстрадного вокала (руководитель Ольга Кисленко) и концертного хора (руководитель Ольга Селезнева), ансамбля аккордеонистов (руководитель Ольга Парфентьева) и музыкального театра (руководитель Татьяна Богдан) (Челябинск, набережная реки Миасс).

В 18 часов в ДК ЖД пройдут игры Центральной Уральской лиги КВН. В 1/4 финала примут участие опытные команды, и только лучшие пройдут в следующий этап (Цвиллинга, 54).

В 22 часа в летнем кинотеатре под открытым небом парка Гагарина начнется просмотр к/ф «Мы из будущего».

11 июня, воскресенье

С 11 до 19 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина будет работать. 155 самозанятых и предпринимателей Челябинской области представят свою авторскую продукцию на ярмарке с 10 по 12 июня.

В 11 часов 30 минут впервые в Челябинске состоятся Чемпионат и Первенство России по роллер-спорту. Вход свободный. Болельщиков ждут на стадионе «Карпов пруд» - ул. Абрикосовая 26б / Усадебная 8а ст1.

С 12 до 14 часов в эти выходные в Горсаду им. А. С. Пушкина запланирована большая программа для юных челябинцев и их родителей. В воскресенье, 11 июня, здесь пройдет интерактивная игровая программа от театра «Манекен» и мастер-классы от Центра культурно-информационной деятельности.

С 16 часов до 22 часов 15 минут на летней эстраде исторического музея пройдут танцевальные мастер-классы (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда,100).

16:00 - мастер-классы от студии исторических и шотландских танцев «Гаттака».

19:00- танцевальный марафон сальсы и бачаты от школы танцев S'танция. в седьмой раз пройдет один из самых сложных и красивых ультрамарафонов России — «Таганай-Тургояк». Что ждет участников: сложная и красивая трасса по рельефу национального парка «Таганай»; футболка и медаль финишера; праздничный ужин; баня на берегу озера Тургояк; призы от партнеров и спонсоров.

В 18 часов в Троицке стартует турнир по боксу, посвященный 280-летию города. На главой площади Троицка состоится большой спортивный праздник, организованный Федерацией бокса Челябинской области и Администрацией города (Троицк, ул. Ленина, 70).

В 18 часов начнется отчетный концерт отделения хореографического искусства Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского «Через призму танца». В концерте принимают участие ученики и студенты специальностей: «Искусство балета», «Искусство народно-сценического танца», «Искусство современного танца.

С 19 до 21 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина тренировки Zumba (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, летний театр).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День Пушкина в России.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 июня - Всемирный день мороженого.

10 июня - День рождения киностудии «Союзмультфильм».

10 июня - День пивовара.

10 июня - День рождения шариковой ручки.

10 июня - День разрисованных ладоней.

10 июня - День поперхальщиков.

10 июня - День мебельщика.

10 июня - Всемирный день ремесленничества.

10 июня - Всемирный день джина.

10 июня - Всемирный день куклы.

10 июня - Всемирный день модерна.

10 июня - День архитектора Краснодарского края.

10 июня - День пресс-служб МВД РФ.

10 июня - Международный день молодых орлов.

10 июня - Международный день геральдики.

10 июня - Всемирный день вязания на публике.

10 июня - Международный день вина «Пинотаж».

10 июня - День волгореченского карпа в Костромской области.

11 июня - День неукротимой страсти.

11 июня - Собор Всех Святых.

11 июня - Международный день натуриста (День нудиста).

11 июня - День поиска новой звезды.

11 июня - День работников текстильной и лёгкой промышленности.

11 июня - День Жака-Ива Кусто.

11 июня - День магических кругов.

11 июня - Всемирный день ягуара.

11 июня - День расового единства.

11 июня - Всероссийский день борьбы с рассеянным склерозом