Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 17 и 18 декабря.

17 декабря, суббота

В 10 часов в Челябинске в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина состоится X фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего».

В 10 часов - откроются торговые ряды. Традиционно будут работать «Пельменные ряды» (дегустация и продажа пельменей, вареников, мантов, других мясных полуфабрикатов) и «Николины ряды», где можно приобрести фермерскую продукцию: свежее мясо (баранину, говядину, свинину), тушки птицы (гусей, уток, индеек), замороженных осетров, другую рыбу горячего и холодного копчения, соленое сало, сыры, мед и разнообразные сладости.

В 11 часов – конкурсы, аттракционы, дегустация продукции участников, конкурс «Народный пельмень».

- конкурсы «Мастер пельменей», «Хвастушки» (на лучшее представление своей продукции), «Этой ярмарки краски!» (лучшее фестивальное оформление торгового места).

В 12 часов - торжественное открытие фестиваля.

С 12 часов до 14 часов 45 минут на главной сцене парка Гагарина - большой концерт с участием творческих коллективов Челябинской области.

В 14 часов 45 минут –подведение итогов, награждение победителей и участников.

В 15 часов – закрытие фестиваля.

В 10 часов в холле Ледовой Арены «Трактор» стартует серия «Необыкновенных ёлок» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителей (ул. 250 лет Челябинску, 38).

С 10 до 16 часов - «Необыкновенная Ёлка» для детей с ОВЗ.

В 19 часов - «Необыкновенная Ёлка» для молодежи в возрасте 14 лет и старше.

С 11 до 14 часов в Экологическом парке Магнитогорска состоится новогодний благотворительный забег (ул. Лесопарковая, д. 1).

В 11 часов 30 минут в рамках благотворительного проекта «Мы вместе» Адвокатской палаты Челябинской области состоится новогоднее представление для детей, прибывших из Луганской и Донецкой Народных Республик. В мероприятии примут участие около 150 детей и их родителей (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

Детей ожидает хоровод вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, после чего ребята смогут посмотреть добрую сказку для всей семьи «Давай полетаем вместе». По завершении праздничного мероприятия каждый ребенок получит сладкий новогодний подарок.

В 17 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина открывается музыкально-ледовый сезон (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

С 17 до 22 часов – дискотека на льду.

С 13 до 17 часов в торгово-развлекательном комплексе «Горки» около гипермаркета «Лента» состоится акция «Подарок солдату». Каждый желающий сможет передать для военнослужащих вещи, продукты и, конечно, сладости и подарки, сделанные своими руками.

В 14 часов состоится творческая встреча с хранителем истории и «домовым» театра драмы им. Наума Орлова в Челябинске Александром Ермолаевичем Красновым (Челябинск, пл. Революции, 6, кафе «Галёрка»).

В 16 часов в ДК «Сосновка» состоится концерт, посвящённый 35-летнему юбилею ансамбля народной и казачьей песни «Рябинушка» (поселок Сосновка, ул. Пионерская, 2).

С 18 до 22 часов состоится праздничная программа по случаю открытия катка в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

18 декабря, воскресенье

В 10 часов в холле Ледовой Арены «Трактор» продолжится серия «Необыкновенных ёлок» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их родителей (ул. 250 лет Челябинску, 38).

С 10 до 16 часов - «Необыкновенная Ёлка» для детей с ОВЗ.

В 16 часов - «Необыкновенная Ёлка» для волонтеров Челябинской региональной общественной организации молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место».

В 13 часов 30 минут в Молодежном театре состоится спектакль «Школа снеговиков». На представление приглашены дети из Донецкой Народной Республики, которые учатся в Челябинской области, и дети из семей, прибывших в экстренном порядке из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (ул. Кирова, 116, Челябинский молодежный театр).

С 16 до 20 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится музыкальный вечер на катке – Подборка DJ SUSHKO (Челябинск, ул. Коммуны, 100).

В 18 часов младшая группа театрального коллектива «Многоточие» представит мини-спектакль «Пантомима» (ул. Челябинская, д. 7, ДК «Новосинеглазово»).

ДЛЯ СПРАВКИ

17 декабря 2022 года - День риэлтора в России (отмечается в каждую третью субботу декабря).

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День образования Государственной фельдъегерской службы России.

17 декабря в календаре православных праздников - День памяти святой великомученицы Варвары.

17 декабря в народном календаре Варварины морозы.

17 декабря 1959 года решением правительства СССР созданы ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

18 декабря - Международный день мигранта.

18 декабря - День работников органов ЗАГСа в России.

18 декабря - День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России.

18 декабря - День арабского языка в ООН.

18 декабря в календаре католических праздников - Четвертое воскресенье Адвента.

18 декабря в народном календаре – Саввин день.