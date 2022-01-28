Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 29 и 30 января.

29 января, суббота

В 10 часов 30 минут состоится торжественное открытие Первого областного форума для педагогов дополнительного образования (Челябинск, ул. Труда, 179, Radisson Blu Hotel).

В 12 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» состоится специальный мастер-класс для маленьких любителей искусства и лекция о Кандинском как синестетике (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 12 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» состоится занятие «Tape art» (или скотч-арт) для детей от 4 до 9 лет (Челябинск, пл. Революции, 1).

В 14 часов состоится исторический квест «Блокада Ленинграда» (в рамках акции «Блокадный хлеб»).

В 14 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств состоится лекция «Цвет и музыка в творчестве Василия Кандинского» (Челябинск, пл. Революции,

В 14 часов в Челябинском государственном музее изобразительных искусств состоится мастер-класс по изготовлению календаря в технике штамповки в рамках выставки «Гвидо Рени и искусство Италии в XVII в» (Челябинск, ул. Труда, 92А).

В 14 часов в молодежном отделе Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Челябинска пройдет городской квест «Добро пожаловать в Страну Чудес», посвященный юбилею английского писателя Льюиса Кэрролла, которому 27 января исполняется 190 лет. Квест по мотивам известных произведений – «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» отправит в сказочное путешествие, где участникам предстоит посетить пять необычайных локаций.

Место проведения: мультимедийный парк «Россия – моя история» (г. Челябинск, ул. Труда, 183).

30 января 2022 года, воскресенье

В 12 часов состоится торжественное открытие чемпионата Детской хоккейной лиги Южного Урала. В мероприятии примут участие генеральный директор хоккейного клуба «Трактор» Иван Савин и директор обособленного подразделения «Русской медной компании» в Челябинске Анатолий Еремин. Запланирован матч между детской командой «Трактор-РМК» и командой «Сокол» (площадка школы «Трактор» на ЧТЗ).

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная XVIII церемонии вручения Народной премии «Светлое прошлое» (Челябинск, ул. Труда, 153, конгресс-отель «Малахит», первый этаж, конференц-зал «Золотой»).

В 14 часов и в 18 часов состоятся бесплатные показы фильма «Аркаим: колесница времени». В основу фильма лег беспрецедентный эксперимент — создание действующей аутентичной модели синташтинской колесницы и ее полноценные полевые испытания (Челябинск, ул. Пушкина, 64, кинотеатр им. Пушкина).

В 15 часов в библиотеке им. А. С. Пушкина состоится первое в 2022 году собрание клуба «Читающий ЛИС». Тема обсуждения – мультфильм «Клаус» (Челябинск, ул. Свободы, 60).

В 16 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча в рамках культурного проекта Челябинской епархии. Участники обсудят фильм «Имя Розы». Спикеры - иеромонах Герман (Чернышев), настоятель храма в честь образа Божией Матери «Достойно есть» города Миасса, и Роман Прецер, ведущий радио «Олимп» режиссёр Челябинского камерного театра. Модератор встречи - секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. Регистрация (пр. Ленина, 60).

- в 14 часов состоится просмотр фильма «Имя Розы» (1986) по одноименному роману Умберто Эко. Приглашаются все желающие! Вход свободный.

В 16 часов в рамках проекта режиссера-мультипликатора Юлии Белавиной «Анимания» состоится встреча любителей анимации в главном зале челябинской Публичной библиотеки. Юлия Белавина планирует ежемесячно показывать гостям библиотеки новую тематическую подборку лучших анимационных фильмов, которые снимаются в наши дни. Тема январской встречи - «Поэзия ожившей графики». Подборка фильмов адресована зрителям старше 12 лет (пр. Ленина, д. 60).

В 18 часов в рамках празднования Дня образования Челябинской области в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Н.Ю. Орлова состоится XVIII торжественная церемония вручения Народной премии «Светлое прошлое».

ДЛЯ СПРАВКИ

29 января - День мобилизации против угрозы ядерной войны.

29 января в православном календаре - День поклонения честным веригам апостола Петра.

29 января в народном календаре – Петр-полукорм.

29 января 1616 года открыт мыс Горн - крайняя южная точка архипелага Огненная Земля.

29 января 1833 года организована первая в России городская почтовая сеть.

29 января 1908 года учрежден первый российский аэроклуб.

30 января 2022 года - Международный день БЕЗ интернета (отмечается в последнее воскресенье января).

30 января 2022 года - Всемирный день помощи больным проказой (отмечается в последнее воскресенье января).

30 января - День деда Мороза и Снегурочки.

30 января в народном календаре – Антон-перезимник, Антонина – вторая половина.

30 января 1953 года учрежден Всемирный день помощи больным проказой.