Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 19 и 20 февраля.

19 февраля, суббота

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Щелкунчик» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 12 часов в Челябинске при поддержке Союза женщин Челябинской области состоится III Открытый Кубок Урала – 2022 по аргентинскому танго (Челябинск, ул. Российская, д. 34. Дворец Культуры «ЧЭМК»).

Программа:

В 12 часов – Кубок Урала 2022, конкурсная программа по аргентинскому танго, награждение победителей.

В 19 часов – презентация художественной выставки «Танго страсти».

В 19 часов 30 минут - музыкально - танцевальное шоу «В стиле танго…» с участием лучших пар Урала, и Чемпионов России и Европы, пятикратных финалистов и призеров Чемпионата Мира в категории Tango Escenario, Дмитрия Кузнецова и Ольги Николаевой.

В 12 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств в рамках работы выставки «Наедине с Пушкиным» состоится встреча с художником Еленой Щетинкиной (ул. Сони Кривой, 30).

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится интерактивный спектакль «Секреты красоты для бабушки Яги» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века» профессиональный художник- иллюстратор

проведет мастер-классы по рисунку сангиной (красный мел, используемый еще первобытными художниками). Участникам будет предоставлена уникальная возможность опробовать основные техники и приемы красного карандаша и создать набросок с натуры в стиле великих мастеров (Челябинск, ул. Труда, 92А, картинная галерея).

В 14 часов в Челябинском музее изобразительных искусств на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» состоится лекция научного сотрудника, искусствоведа Веры Петровой «Предчувствие перемен: искусство на пороге Революции».

В 14 часов Челябинский зоопарк приглашает на лекцию «Птицы – уязвимая красота». Гостям расскажут том, как хищные птицы попали в Челябинский зоопарк. Как они представлены в сказках, мифах, какие легенды с ними связаны. В ходе лекции будут продемонстрированы перья разных видов птиц (ул. Труда, 191,сбор у вольера с совами).

В 16 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Русалочка» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

С 17 часов до 18 часов 30 минут в рамках проекта IZOTOP.LAB состоится бесплатный образовательный оффлайн паблик-ток по теме science-art. Илья Вольнов (Москва). Тема: «Science-Art: как соединяются наука и искусство?» (Челябинск, мультимедийный исторический пар «Россия – моя история»).

В 17 часов в рамках цикла «Несуровый лекторий» состоится мастер-класс от Александра Савичева для участников. Экскурсия по Сысерти и заводу Турчаниновых-Соломирских.

С 18 часов 30 минут до 19 часов в рамках проекта IZOTOP.LAB состоится бесплатный образовательный оффлайн паблик-ток. Спикер: Иван Ниненко (Москва). Тема: «Нейроинтерфейс, как возможность заглянуть в себя» (Челябинск, мультимедийный исторический пар «Россия – моя история»).

20 февраля, воскресенье

В 11 часов в Воскресном университете ЧелГУ на платформе ZOOM состоится лекция «Занимательная химия для взрослых и детей». Ее проведет ассистент кафедры химии твердого тела и нанопроцессов химического факультета Марина Корниенко (Молодогвардейцев, 70Б, второй корпус, аудитория 321).

В 11 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочная сказка для самых маленьких «Рукавичка» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

В 12 часов состоится открытие авторской выставки известной художницы по костюмам Татьяны Бердниковой «Современный взгляд на старинный наряд» (Челябинск, ул. Коммуны, 69, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, зал социально-гуманитарной литературы).

В 12 часов в Воскресном университете ЧелГУ на платформе ZOOM состоится онлайн-лекция «Особенности реализации молодежной политики в Челябинской области». Анастасия Угоднова, магистрант факультета управления и сотрудник Главного управления молодёжной политики Челябинской области расскажет какие направления молодёжной политики есть в области, какие возможности для самореализации доступны для молодёжи и как воплотить мечты в реальность, не уезжая из региона.

В 12 часов в Новом художественном театре покажут летнюю грибную сказку «Жили-были две лисички» (Челябинск, проспект Ленина, 19).

В 13 часов в театре песочной живописи и теней «Скарабей» состоится песочный спектакль «Серая шейка» (Челябинск, пр. Ленина, 5).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

19 февраля - День орнитолога в России.

19 февраля в народном календаре Вукол Телятник, Жуколы.

19 февраля 1855 года - День рождения синоптической карты.

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости.

20 февраля в календаре православных праздников - День памяти святителя Парфения, епископа Лампсакийского.

20 февраля в народном календаре – День Луки, Могущница.

20 февраля 1975 года в СССР учрежден День войск противовоздушной обороны.