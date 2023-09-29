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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В храме Святителя Николая Чудотворца города Кыштыма Челябинской области отслужили благодарственны
29.09.2023

В храме Кыштыма отслужили молебен в честь возвращения на Землю космонавта Дмитрия Петелина и его коллег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в
29.09.2023

ММК стал лауреатом всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Студенты Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли
29.09.2023

В Коркино студенты пищевого колледжа взяли «бразды правления» в свои руки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.09.2023

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29.09.2023

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29.09.2023

Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
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29.09.2023

В Челябинске открылась выставка о блокадном Ленинграде
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29.09.2023

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29.09.2023

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.09.2023

Движение по улице Российской в Челябинске закроют до весны 2024 года
Общество
29.09.2023 17:42

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября.

В ОГБУ «Челябинская ветстанция» продолжается профилактическая бесплатная иммунизация собак и кошек против бешенства (ул. Университетская набережная, 52).

30 сентября

В Челябинске в Публичной библиотеке проходит Фестиваль нагайбакской культуры (пр. Ленина, 60). Программа дня:

12:30 – Фильм «Нагайбакский Париж: наследие победителей».
13:30 – Лекция-концер.
14:00 – Сказы, песни и историческая реконструкция.
14:10 – Мастер-класс по традиционному костюму.

В 12 часов в Челябинске начнется лекция-практикум из цикла «учимся у великих». Тема лекции - Виктор Франкл: как наполнить жизнь смыслом. («Библио-Глобус», ул. Молдавская, 16). 

С 12 до 15 часов центральная усадьба национального парка Таганай приглашает отметить Всемирный день туризма. Гости праздника могут отправиться на бесплатную экскурсию по тропе «На краю леса». Группы до 20 человек будут стартовать на самый короткий – всего около 800 метров – маршрут в 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30 и 15-00. В самой Центральной усадьбе будут проходить мастер-классы по туризму, живописи, росписи пряников и изготовлению украшений из камней, работать площадки национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и Ильменского заповедника, а также ремесленная ярмарка. 

В 12 часов ТРК «Горки» (зона фуд-корта) приглашает всех желающих принять участие в турнире по настольному теннису. Победителя определят в двух возрастных категориях. Также гостей ждёт розыгрыш призов, выполнение нормативов ГТО, игры и подарки.

В 13 часов в столице Южного Урала отметят годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В честь этого события в Центральном парке им. Ю. А. Гагарина будет проходить концерт.

В 14 часов в парке Пушкина состоится благотворительный концерт, посвященный годовщине присоединения к России новых республик. В качестве поддержки участникам СВО можно принести: резиновые сапоги, дождевики, тактические перчатки, термобелье, берцы, носки, балаклавы, перчатки хозяйственные, спальники (всё неброских цветов).

В 14 часов 30 минут начнется церемония награждения СуперКубка фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2023» (село Долгодеревенское, стадион «Олимп»).

В 15 часов в рамках Симеоновского фестиваля начнется экскурсия, посвященная 140-летию главного храма Челябинской епархии. При поддержке паломнической службы Челябинской епархии, прихожанам и гостям собора расскажут об истории храма и ознакомят с экспозицией Музея истории православия на Южном Урале.

В 18 часов состоится гала-концерт X Международного фестиваля «Джаз на большом органе»! Гала-концерт юбилейного фестиваля объединит всех участников самобытного проекта на одной сцене. Так, вместе с органом будут звучать саксофон, тромбон, бас-гитара и ударные инструменты. Для зрителей сыграют Алексей Круглов (саксофон, Москва), Владимир Нестеренко (орган, Москва), Николай Куликов (гитара, Москва), Алексей Беккер (ударные, Москва), Анна Бакунц (орган, Армения), Тина (вокал, Армения), Владимир Хомяков (орган, Челябинск) и «Новый художественный ансамбль» Льва Гутовского. Зрителей ждет как классический джаз, так и свежие, неожиданные импровизации артистов (ул. Кирова, 78).

1 октября

С 10 до 20 часов в честь Дня пожилого человека всем пенсионерам бесплатный вход на все экспозиции исторического парка «Россия – Моя история». Для групп от 5 человек проведут бесплатные экскурсии в 10:00, 14:00 и 18:00 (ул. Труда, 183).

Завершается Симеоновский фестиваль в Челябинске. Программа дня:

11:00 - Фестиваль колокольного звона с участием звонарей Челябинской и Екатеринбургской митрополии. А также игры, конкурсы, мастер-классы, ярмарка и фотозона.
13:00 – Спектакль и мастер-класс студии сказки «Птаха» (Классы воскресной школы на 3-м этаже).
14:00 - Чаепитие в воскресной школе.

В Челябинске состоится Второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе». Мастера колокольного звона из Челябинской и Екатеринбургской епархий дадут концерты в четырех храмах южноуральской столицы. Программа фестиваля:

11:00 – Открытие фестиваля и колокольный концерт в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32).
12:30 – Концерт в храме Святой Троицы (ул. Кирова, 60 А).
14:00 – Концерт в Христорождественском кафедральном соборе (ул. Салавата Юлаева, 44).
15:30 – Концерт в храме преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).
16:30 – Награждение участников, завершение фестиваля в храме преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).

В 12 часов в ЮУрГУ стартует День открытых дверей. Встречи с потенциальными абитуриентами и их родителями пройдут на базе высших школ и институтов ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, актовый зал).

В Челябинске в Публичной библиотеке на площадке Центра межкультурных коммуникаций проходит Фестиваль нагайбакской культуры (ул. Цвиллинга, 41). Программа дня:

12:00 – Сказко-терапия.
13:00 – Мастер-класс по нагайбакским птичкам счастья.
13:00 – Мастер-класс по нагайбакской кукле-берестушке.
13:00 – Интерактивная лекция о музыкальных инструментах.
14:00 – Лекция-дегустация об особенностях традиционной кухни нагайбаков.

С 14 до 15 часов 30 минут  в музыкальном классе воскресной школы Одигитриевского монастыря состоится занятие для подростков по программе-тренинг «ЛадьЯ». Этот тренинг разработан под эгидой Русской Православной Церкви. В течение учебного года психологи рассказывают подросткам как достигнуть состояния внутренней гармонии, счастья, любви, радости (ул. Энергетиков, 21А). 

В 14 часов Челябинский центр искусств приглашает на творческую встречу с художником Ириной Стайловской в рамках работы выставки «Лучи творчества» (ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится премьера хореографической притчи «Аркаим. Возвращение легенды». Постановка  – это новый взгляд на прошлую версию спектакля, с которой южноуральцы впервые познакомились в 2007 год (ул. Труда, 92а).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели:  День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 сентября  - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

30 сентября  - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

30 сентября  - День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

30 сентября  - День реки Урал.

0 сентября  - День улёта.

30 сентября  - День мурлыканья и потягивания.

30 сентября  - День Интернета в России (День Рунета).

30 сентября  - День ортодонта.

30 сентября  - День «Сохраните свои фотографии.

30 сентября  - Международный день перевода.

30 сентября  - Международный день кружева.

30 сентября  - Международный день подкастов.

30 сентября  - День специальных моторизованных воинских частей МВД РФ (День СМВЧ).

30 сентября  - День уютного вязаного пледа.

30 сентября 1452 года в Германии напечатана первая в мире книга - Библия.

30 сентября 1882 года в США на реке Фокс запущена первая в мире гидроэлектростанция.

30 сентября 1902 года запатентован искусственный шёлк - вискоза.

30 сентября 1948 года выполнил первый полет советский многоцелевой вертолет Ми-1.

30 сентября 1980 года создана первая спецификация технологии пакетной передачи данных для компьютерных сетей Ethernet.

1 октября - Международный день пожилых людей.

1 октября - День учителя в СССР.

1 октября - Международный день кофе.

1 октября - Международный день музыки.

1 октября - Всемирный день какао и шоколада.

1 октября - День Сухопутных войск РФ.

1 октября - День рождения почтовой открытки.

1 октября - Международный день балета.

1 октября - День замены лампочки.

1 октября - Всемирный день татуировщика.

1 октября - Международный день охраны енотов.

1 октября - День Московской области.

1 октября - День гуляния по улицам исчезнувших городов.

1 октября - День спортсменов силовых видов спорта (День силы).

1 октября - Всемирный день вегетарианства.

1 октября - День CD-плеера.

1 октября - День геронтолога.

1 октября 1869 года в Австрии выпущена первая в мире почтовая открытка с отпечатанной маркой.

1 октября 1904 года началось движение поездов по Кругобайкальской железной дороге.

1 октября 1924 года в Москве открылся Театр сатиры.

1 октября 1960 года состоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец».

1 октября 1964 года в Японии запущена первая в мире высокоскоростная железнодорожная магистраль.

1 октября 1967 года в СССР началась трансляция телевизионных программ в цветном изображении.

1 октября 1992 года в России началась выдача приватизационных сертификатов - ваучеров.

1 октября 2003 года основана компания «Российские железные дороги» («РЖД»).

 

Автор: Арина Родионова
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Школьники Кизильского района изучают Аркаим

28.09.2023 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 29 сентября (18+)

28.09.2023 21:01

Кукольники Челябинска и Ханты-Мансийска обменялись спектаклями

28.09.2023 20:50

В пятницу в Челябинской области – дожди, местами ночные заморозки

28.09.2023 19:47

Школьники из Челябинской области смогут пройти бесплатное обучение веб-дизайну

28.09.2023 18:33

В Челябинской области ввели запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и газовых баллончиков

28.09.2023 17:55

В Челябинской области станет проще провести «голубое» топливо

28.09.2023 17:52

Челябинские власти посоветовали инвалидам пользоваться ступенькоходами на площади Революции

28.09.2023 17:26

В Челябинской области выбрали лучшие школьные лесничества

28.09.2023 17:19

Челябинская дзюдоистка завоевала «бронзу» чемпионата России

28.09.2023 17:02

В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату

28.09.2023 16:34

Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных

28.09.2023 16:26

Челябинская область отказалась от планов на коммерческие заимствования

28.09.2023 15:53

Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория

28.09.2023 15:24

Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей

28.09.2023 15:07

Профориентация на новый лад: фестиваль «Молфест» расскажет школьникам, где учиться и кем работать

28.09.2023 15:04

В Челябинской области увеличат единовременные выплаты участвующим в СВО контрактникам

28.09.2023 15:00

В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района

28.09.2023 14:40

«Сигнал-2023»: в Карталинском районе силовики пресекли условный теракт на железной дороге

28.09.2023 14:13

Дело о гибели Юлии Бакиевой в стенах челябинского «Медеора» заинтересовало Бастрыкина

28.09.2023 13:42

Коллектив озерского «Маяка» принимает поздравления с Днем работника атомной промышленности

28.09.2023 13:31

«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований

28.09.2023 13:29

Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей

28.09.2023 13:16

Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»

28.09.2023 12:51

В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции

28.09.2023 12:44

«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия

28.09.2023 11:33

Садист из Шумаков, изувечивший свою собаку, ответит за содеянное по закону

28.09.2023 11:08

Минобрнауки России утвердило баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2024 году

28.09.2023 10:50

«Ростелеком» в Челябинске показал первые эпизоды сериала «Плакса»

28.09.2023 10:24

В Челябинске пройдет фестиваль нагайбакской культуры

28.09.2023 10:13

Серые цапли покинули Таганай и полетели в Африку

28.09.2023 09:12

В Чурилово завершают строительство дороги по 2-й Эльтонской

28.09.2023 09:07

Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года

27.09.2023 20:58

Три человека погибли в двух ДТП в Сосновском районе

27.09.2023 20:28

В Челябинске 7 ноября прозвучат легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром «Enjoy the Symphony» Tribute Show

27.09.2023 19:31

Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)

27.09.2023 18:37

В Челябинской области 28 сентября – ясная погода с ночными заморозками

27.09.2023 18:27

Челябинская область – в числе лучших по экономии бюджетных средств при госзакупках

27.09.2023 17:40

Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД

27.09.2023 17:36

Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея

27.09.2023 17:33

Сегодня на Землю вернулся челябинский космонавт Дмитрий Петелин

27.09.2023 17:25

Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения

27.09.2023 16:48

В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов

27.09.2023 16:12

В Нагайбакском районе чуть не сгорел мусоровоз с отходами

27.09.2023 16:06

Сыр, мёд, колбасы и рыба - целый супермаркет с дегустацией привезли на выставку в Челябинск

27.09.2023 15:14

В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам

27.09.2023 15:04

Челябинские параспортсмены смогут продолжить тренировки по бочча

27.09.2023 13:20

Мошенники обманули 20-летнего молодого человека на 4,5 миллиона рублей

27.09.2023 13:00

Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети

27.09.2023 12:58

Экс-директор горсада в Челябинске приговорен к 7,5 года условно и штрафу пять миллионов

27.09.2023 12:54

Челябинцы увидят бабушек и дедушек на открытках

27.09.2023 12:38

Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан

27.09.2023 12:30

В Челябинске до октября ограничили движение по улице Российской

27.09.2023 12:24

СК проводит проверку по факту закрытия в Челябинске секции для параспортсменов

27.09.2023 12:07

В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»

27.09.2023 11:59

Челябинский драматург покажет москвичам окопную правду

27.09.2023 11:51

Суд взыскал компенсацию с медцентра в пользу родственников умершей пациентки

27.09.2023 11:44

В Челябинске прорвало канализацию в жилом доме, жители задыхаются от вони

27.09.2023 11:40

Южноуральские боксеры завоевали две медали международного турнира

27.09.2023 11:25

УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска

27.09.2023 11:05

В Магнитогорске введен единый проездной на трамвай и автобус

27.09.2023 10:59

Велосипед и телефон за один день - челябинские оперативники задержали злоумышленницу

27.09.2023 10:39

В Челябинск на премьеру фильма «Повелитель ветра» приедет Федор Бондарчук

27.09.2023 09:28

В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих

27.09.2023 09:22

Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

26.09.2023 21:09

Ческидов, который 14 лет удерживал женщину в заточении, останется в СИЗО до конца года

26.09.2023 20:24

В Челябинской области в Воздвиженье – без осадков

26.09.2023 19:55

Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)

26.09.2023 19:39

В Магнитогорске увеличили расходы бюджета

26.09.2023 18:43

Магнитогорские депутаты включили зелёный свет

26.09.2023 18:37

В России прошла экологическая акция «Выбираю чистый воздух»

26.09.2023 18:31

В Челябинской области в 1,5 раза увеличат единовременные выплаты контрактникам

26.09.2023 17:41

Челябинский урбанист Михаил Попов хочет больше наземных переходов на площади Революции

26.09.2023 16:57

Замминистра экологии Челябинской области назначен 36-летний Иван Кинёв