Анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 30 сентября и 1 октября.

В ОГБУ «Челябинская ветстанция» продолжается профилактическая бесплатная иммунизация собак и кошек против бешенства (ул. Университетская набережная, 52).

30 сентября

В Челябинске в Публичной библиотеке проходит Фестиваль нагайбакской культуры (пр. Ленина, 60). Программа дня:

12:30 – Фильм «Нагайбакский Париж: наследие победителей».

13:30 – Лекция-концер.

14:00 – Сказы, песни и историческая реконструкция.

14:10 – Мастер-класс по традиционному костюму.

В 12 часов в Челябинске начнется лекция-практикум из цикла «учимся у великих». Тема лекции - Виктор Франкл: как наполнить жизнь смыслом. («Библио-Глобус», ул. Молдавская, 16).

С 12 до 15 часов центральная усадьба национального парка Таганай приглашает отметить Всемирный день туризма. Гости праздника могут отправиться на бесплатную экскурсию по тропе «На краю леса». Группы до 20 человек будут стартовать на самый короткий – всего около 800 метров – маршрут в 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30 и 15-00. В самой Центральной усадьбе будут проходить мастер-классы по туризму, живописи, росписи пряников и изготовлению украшений из камней, работать площадки национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и Ильменского заповедника, а также ремесленная ярмарка.

В 12 часов ТРК «Горки» (зона фуд-корта) приглашает всех желающих принять участие в турнире по настольному теннису. Победителя определят в двух возрастных категориях. Также гостей ждёт розыгрыш призов, выполнение нормативов ГТО, игры и подарки.

В 13 часов в столице Южного Урала отметят годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. В честь этого события в Центральном парке им. Ю. А. Гагарина будет проходить концерт.

В 14 часов в парке Пушкина состоится благотворительный концерт, посвященный годовщине присоединения к России новых республик. В качестве поддержки участникам СВО можно принести: резиновые сапоги, дождевики, тактические перчатки, термобелье, берцы, носки, балаклавы, перчатки хозяйственные, спальники (всё неброских цветов).

В 14 часов 30 минут начнется церемония награждения СуперКубка фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА-2023» (село Долгодеревенское, стадион «Олимп»).

В 15 часов в рамках Симеоновского фестиваля начнется экскурсия, посвященная 140-летию главного храма Челябинской епархии. При поддержке паломнической службы Челябинской епархии, прихожанам и гостям собора расскажут об истории храма и ознакомят с экспозицией Музея истории православия на Южном Урале.

В 18 часов состоится гала-концерт X Международного фестиваля «Джаз на большом органе»! Гала-концерт юбилейного фестиваля объединит всех участников самобытного проекта на одной сцене. Так, вместе с органом будут звучать саксофон, тромбон, бас-гитара и ударные инструменты. Для зрителей сыграют Алексей Круглов (саксофон, Москва), Владимир Нестеренко (орган, Москва), Николай Куликов (гитара, Москва), Алексей Беккер (ударные, Москва), Анна Бакунц (орган, Армения), Тина (вокал, Армения), Владимир Хомяков (орган, Челябинск) и «Новый художественный ансамбль» Льва Гутовского. Зрителей ждет как классический джаз, так и свежие, неожиданные импровизации артистов (ул. Кирова, 78).

1 октября

С 10 до 20 часов в честь Дня пожилого человека всем пенсионерам бесплатный вход на все экспозиции исторического парка «Россия – Моя история». Для групп от 5 человек проведут бесплатные экскурсии в 10:00, 14:00 и 18:00 (ул. Труда, 183).

Завершается Симеоновский фестиваль в Челябинске. Программа дня:

11:00 - Фестиваль колокольного звона с участием звонарей Челябинской и Екатеринбургской митрополии. А также игры, конкурсы, мастер-классы, ярмарка и фотозона.

13:00 – Спектакль и мастер-класс студии сказки «Птаха» (Классы воскресной школы на 3-м этаже).

14:00 - Чаепитие в воскресной школе.

В Челябинске состоится Второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе». Мастера колокольного звона из Челябинской и Екатеринбургской епархий дадут концерты в четырех храмах южноуральской столицы. Программа фестиваля:

11:00 – Открытие фестиваля и колокольный концерт в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32).

12:30 – Концерт в храме Святой Троицы (ул. Кирова, 60 А).

14:00 – Концерт в Христорождественском кафедральном соборе (ул. Салавата Юлаева, 44).

15:30 – Концерт в храме преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).

16:30 – Награждение участников, завершение фестиваля в храме преподобного Сергия Радонежского (пр. Победы, 398).

В 12 часов в ЮУрГУ стартует День открытых дверей. Встречи с потенциальными абитуриентами и их родителями пройдут на базе высших школ и институтов ЮУрГУ (пр. Ленина, 76, актовый зал).

В Челябинске в Публичной библиотеке на площадке Центра межкультурных коммуникаций проходит Фестиваль нагайбакской культуры (ул. Цвиллинга, 41). Программа дня:

12:00 – Сказко-терапия.

13:00 – Мастер-класс по нагайбакским птичкам счастья.

13:00 – Мастер-класс по нагайбакской кукле-берестушке.

13:00 – Интерактивная лекция о музыкальных инструментах.

14:00 – Лекция-дегустация об особенностях традиционной кухни нагайбаков.

С 14 до 15 часов 30 минут в музыкальном классе воскресной школы Одигитриевского монастыря состоится занятие для подростков по программе-тренинг «ЛадьЯ». Этот тренинг разработан под эгидой Русской Православной Церкви. В течение учебного года психологи рассказывают подросткам как достигнуть состояния внутренней гармонии, счастья, любви, радости (ул. Энергетиков, 21А).

В 14 часов Челябинский центр искусств приглашает на творческую встречу с художником Ириной Стайловской в рамках работы выставки «Лучи творчества» (ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится премьера хореографической притчи «Аркаим. Возвращение легенды». Постановка – это новый взгляд на прошлую версию спектакля, с которой южноуральцы впервые познакомились в 2007 год (ул. Труда, 92а).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День пожилого человека.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

30 сентября - День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

30 сентября - День освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

30 сентября - День реки Урал.

0 сентября - День улёта.

30 сентября - День мурлыканья и потягивания.

30 сентября - День Интернета в России (День Рунета).

30 сентября - День ортодонта.

30 сентября - День «Сохраните свои фотографии.

30 сентября - Международный день перевода.

30 сентября - Международный день кружева.

30 сентября - Международный день подкастов.

30 сентября - День специальных моторизованных воинских частей МВД РФ (День СМВЧ).

30 сентября - День уютного вязаного пледа.

30 сентября 1452 года в Германии напечатана первая в мире книга - Библия.

30 сентября 1882 года в США на реке Фокс запущена первая в мире гидроэлектростанция.

30 сентября 1902 года запатентован искусственный шёлк - вискоза.

30 сентября 1948 года выполнил первый полет советский многоцелевой вертолет Ми-1.

30 сентября 1980 года создана первая спецификация технологии пакетной передачи данных для компьютерных сетей Ethernet.

1 октября - Международный день пожилых людей.

1 октября - День учителя в СССР.

1 октября - Международный день кофе.

1 октября - Международный день музыки.

1 октября - Всемирный день какао и шоколада.

1 октября - День Сухопутных войск РФ.

1 октября - День рождения почтовой открытки.

1 октября - Международный день балета.

1 октября - День замены лампочки.

1 октября - Всемирный день татуировщика.

1 октября - Международный день охраны енотов.

1 октября - День Московской области.

1 октября - День гуляния по улицам исчезнувших городов.

1 октября - День спортсменов силовых видов спорта (День силы).

1 октября - Всемирный день вегетарианства.

1 октября - День CD-плеера.

1 октября - День геронтолога.

1 октября 1869 года в Австрии выпущена первая в мире почтовая открытка с отпечатанной маркой.

1 октября 1904 года началось движение поездов по Кругобайкальской железной дороге.

1 октября 1924 года в Москве открылся Театр сатиры.

1 октября 1960 года состоялся выпуск первого автомобиля ЗАЗ-965 «Запорожец».

1 октября 1964 года в Японии запущена первая в мире высокоскоростная железнодорожная магистраль.

1 октября 1967 года в СССР началась трансляция телевизионных программ в цветном изображении.

1 октября 1992 года в России началась выдача приватизационных сертификатов - ваучеров.

1 октября 2003 года основана компания «Российские железные дороги» («РЖД»).