Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое июня.

4 июня, суббота

Городской фотокросс «Мой любимый город Челябинск 2022».

С 10 до 22 часов на новой Набережной р. Миасс от Арт-сквера до Челябинской государственной филармонии состоится детский фестиваль мороженого.

Участников ждет жареное мороженое, крио-мороженое, мороженое на палочке, в стаканчике и рожке, ростовые куклы, мыльные пузыри, раскраски, фотозоны, аквагрим, игры и пенная дискотека. Подготовлена концертно-развлекательная программа на сцене с участием юных артистов и коллективов из Челябинска.

На входе детям выдается флаер, на него можно собирать наклейки за участие в активностях. А потом обменять флаер на бесплатное мороженое известных брендов.

С 10 до 13 и с 15 до 18 часов пройдут конкурсные испытания в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева – вокальное направление, Центр Международной торговли – танцевальное направление, Зал органной и камерно музыки «Родина» - инструментальное направление, Молодежный театр – театральное направление, Дворец культуры железнодорожников – оригинальный жанр).

С 15 до 21 часа – региональная программа (театр драмы имени Наума Орлова).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится спортивная тренировка для всех возрастов от клуба МетроФитнес Челябинск (ул. Героев Танкограда, 79).

С 11 до 17 часов в Челябинске состоится первая благотворительная кинологическая конференция (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, Коралловый зал Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина).

В 11 часов 30 минут в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится творческая встреча с артистами театра «Ленком Марка Захарова» Иваном Агаповым и Алексеем Скуратовым (Жеребцовым) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов в парке «Сад Победы» состоится детская игровая программа «Веселые Фьёки» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится шоу иллюзиониста Александра Петренко «Следуй за белым кроликом» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов 40 минут в парке «Сад Победы» состоится детская дискотека (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

С 14 до 18 часов в Челябинске в центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится традиционный фестиваль добра «Мир для детей 2022».

В программе:

- выступление творческих коллективов,

- конкурсы и мастер-классы,

- лектории,

- выставки,

- интерактивные площадки,

- розыгрыш призов,

- фотозоны.

В 18 часов, в 18 часов 30 минут и в 19 часов в рамках акции «Ночь географии» в музее Ильменского заповедника (Миасс) состоится «Ильменская прогулка» – геологический квест по базе заповедника. Рассчитан на семьи с детьми (6+). Обязательна предварительная запись по тел. 8 (3513) 59-18-48.

На старте участники получат схему базы заповедника с обозначением семи станций, на каждой из которых предстоит выполнить задание и собрать коллекцию минералов. Продолжительность - один час, протяженность - 1,5 километра.

В 19 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится моноспектакль «Бетховен» (16+) от Театра «Практика» (Москва) (Челябинск, ул. Свободы, 2, корпус 10, Театральное пространство Свободы).

5 июня, воскресенье

Городской фотокросс «Мой любимый город Челябинск 2022»

С 10 до 13 и с 15 до 18 часов пройдут конкурсные испытания в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева – вокальное направление, Центр Международной торговли – танцевальное направление, Зал органной и камерно музыки «Родина» - инструментальное направление, Молодежный театр – театральное направление, Дворец культуры железнодорожников – оригинальный жанр).

С 15 до 21 часа – региональная программа (театр драмы имени Наума Орлова).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

В 11 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина начнутся тематические мероприятия Челябинского отделения Союза писателей России, приуроченные 223-летию со дня рождения великого русского поэта (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

В программе:

В 11 часов начнется Пушкинский праздник с поэтическими чтениями и литературной викториной.

В 12 часов 30 минут пройдет презентация альманаха «Южный Урал» за 2022 год.

В 13 часов 30 минут – акция «Бессмертный полк русской литературы» с чтением стихов и фрагментов произведений русских писателей.

В 14 часов 30 минут состоится торжественное подведение итогов Областного литературного конкурса «Литера Артель».

В 12 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Метод Марка Захарова» (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 15 часов состоится финал сезона спортивного проекта для молодежи с инвалидностью PRO|ВОЛЕЙБОЛ (Челябинск, Черкасская, 1/4 (СК «Метар-Спорт»).

В 15 часов на втором этаже железнодорожного вокзала Челябинск-Главный состоится акция в поддержку театрально-поэтического перформанса «Давай сыграем в жизнь. Где-то между».

В 18 часов в рамках акции «Ночь географии» в музее Ильменского заповедника (Миасс) состоится лекция сотрудника музея ИГЗ П.В. Чащина «Череп всему голова. От бурозубки до кита» (Биологический зал музей). Обязательна предварительная запись по тел. 8 (3513) 59-18-48.

Посетителей ждет увлекательный рассказ с демонстрацией черепов различных животных. Будут рассмотрены особенности строения черепа млекопитающих в зависимости от образа жизни: питания, среды обитания и прочего.

В 19 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится спектакль о спектакле «Сонм» (16+) от Мастерской Дмитрия Брусникина (Москва) (Челябинск, ул. Свободы, 2, корпус 10, Театральное пространство Свободы).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии.

4 июня - День крановщика (День машиниста крана).

4 июня 2022 года - Международный день очистки водоемов в России.

4 июня по народному календарю Василиск.

4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале.

4 июня 1897 года в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора».

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога).

5 июня - День образования полиции России.

5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

5 июня 2022 года - День мелиоратора в России (отмечается в первое воскресенье июня).

5 июня в православном календаре - День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

5 июня 2022 года - Пятидесятница у западных христиан и лютеран, День Святого Духа.

5 июня в народном календаре - Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне - Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).

5 июня 2021 года - Международный день очистки водоемов в России.