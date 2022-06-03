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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В трех городах Челябинской области в предстоящие три дня, с четвертого по шестое июня, установятс
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на выходные
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03.06.2022

В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»
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Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.06.2022

В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

Анонсы
Общество
03.06.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, четвертое и пятое июня.

4 июня, суббота

Городской фотокросс «Мой любимый город Челябинск 2022».

С 10 до 22 часов на новой Набережной р. Миасс от Арт-сквера до Челябинской государственной филармонии состоится детский фестиваль мороженого.

Участников ждет жареное мороженое, крио-мороженое, мороженое на палочке, в стаканчике и рожке, ростовые куклы, мыльные пузыри, раскраски, фотозоны, аквагрим, игры и пенная дискотека. Подготовлена концертно-развлекательная программа на сцене с участием юных артистов и коллективов из Челябинска.

На входе детям выдается флаер, на него можно собирать наклейки за участие в активностях. А потом обменять флаер на бесплатное мороженое известных брендов.

С 10 до 13 и с 15 до 18 часов пройдут конкурсные испытания в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева – вокальное направление, Центр Международной торговли – танцевальное направление, Зал органной и камерно музыки «Родина» - инструментальное направление, Молодежный театр – театральное направление, Дворец культуры железнодорожников – оригинальный жанр).

С 15 до 21 часа – региональная программа (театр драмы имени Наума Орлова).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

В 11 часов в парке «Сад Победы» состоится спортивная тренировка для всех возрастов от клуба МетроФитнес Челябинск (ул. Героев Танкограда, 79).

С 11 до 17 часов в Челябинске состоится первая благотворительная кинологическая конференция (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, Коралловый зал Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина).

В 11 часов 30 минут в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится творческая встреча с артистами театра «Ленком Марка Захарова» Иваном Агаповым и Алексеем Скуратовым (Жеребцовым) (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов в парке «Сад Победы» состоится детская игровая программа «Веселые Фьёки» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов в парке «Сад Победы» состоится шоу иллюзиониста Александра Петренко «Следуй за белым кроликом» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

В 13 часов 40 минут в парке «Сад Победы» состоится детская дискотека (Челябинск, ул. Героев Танкограда, 79).

С 14 до 18 часов в Челябинске в центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоится традиционный фестиваль добра «Мир для детей 2022»

В программе:

- выступление творческих коллективов,

- конкурсы и мастер-классы,

- лектории,

- выставки,

- интерактивные площадки,

- розыгрыш призов,

- фотозоны.

В 18 часов, в 18 часов 30 минут и в 19 часов в рамках акции «Ночь географии» в музее Ильменского заповедника (Миасс) состоится «Ильменская прогулка» – геологический квест по базе заповедника. Рассчитан на семьи с детьми (6+). Обязательна предварительная запись по тел. 8 (3513) 59-18-48.

На старте участники получат схему базы заповедника с обозначением семи станций, на каждой из которых предстоит выполнить задание и собрать коллекцию минералов. Продолжительность - один час, протяженность - 1,5 километра.

В 19 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится моноспектакль «Бетховен» (16+) от Театра «Практика» (Москва) (Челябинск, ул. Свободы, 2, корпус 10, Театральное пространство Свободы).

5 июня, воскресенье

Городской фотокросс «Мой любимый город Челябинск 2022»

С 10 до 13 и с 15 до 18 часов пройдут конкурсные испытания в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций со всей страны (концертный зал имени Прокофьева – вокальное направление, Центр Международной торговли – танцевальное направление, Зал органной и камерно музыки «Родина» - инструментальное направление, Молодежный театр – театральное направление, Дворец культуры железнодорожников – оригинальный жанр).

С 15 до 21 часа – региональная программа (театр драмы имени Наума Орлова).

С 10 до 22 часов в рамках ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций будет работать фестивальный городок. Программа (городской сад им. А.С. Пушкина).

Каждый желающий сможет посетить лекции от известных персон, прийти на мастер-класс по вокалу, танцах и сценической пластике. Стать участником или зрителем на Летнем кубке КВН. Будет проходить BMX, Скейт и WorkOut –шоу. Свое мастерство покажут участники направлений диджеинг и Арт. Вечером - концерты специальных гостей.

В 11 часов в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина начнутся тематические мероприятия Челябинского отделения Союза писателей России, приуроченные 223-летию со дня рождения великого русского поэта (Челябинск, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60).

В программе:

В 11 часов начнется Пушкинский праздник с поэтическими чтениями и литературной викториной.

В 12 часов 30 минут пройдет презентация альманаха «Южный Урал» за 2022 год.

В 13 часов 30 минут – акция «Бессмертный полк русской литературы» с чтением стихов и фрагментов произведений русских писателей.

В 14 часов 30 минут состоится торжественное подведение итогов Областного литературного конкурса «Литера Артель».

В 12 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится мастер-класс «Метод Марка Захарова» (Челябинск, ул. Труда, д. 183, Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»).

В 15 часов состоится финал сезона спортивного проекта для молодежи с инвалидностью PRO|ВОЛЕЙБОЛ (Челябинск, Черкасская, 1/4 (СК «Метар-Спорт»).

В 15 часов на втором этаже железнодорожного вокзала Челябинск-Главный состоится акция в поддержку театрально-поэтического перформанса «Давай сыграем в жизнь. Где-то между».

В 18 часов в рамках акции «Ночь географии» в музее Ильменского заповедника (Миасс) состоится лекция сотрудника музея ИГЗ П.В. Чащина «Череп всему голова. От бурозубки до кита» (Биологический зал музей). Обязательна предварительная запись по тел. 8 (3513) 59-18-48.

Посетителей ждет увлекательный рассказ с демонстрацией черепов различных животных. Будут рассмотрены особенности строения черепа млекопитающих в зависимости от образа жизни: питания, среды обитания и прочего.

В 19 часов в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится спектакль о спектакле «Сонм» (16+) от Мастерской Дмитрия Брусникина (Москва) (Челябинск, ул. Свободы, 2, корпус 10, Театральное пространство Свободы).

ДЛЯ СПРАВКИ

4 июня - Международный день невинных детей - жертв агрессии.

4 июня - День крановщика (День машиниста крана).

4 июня 2022 года - Международный день очистки водоемов в России.

4 июня по народному календарю Василиск.

4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале.

4 июня 1897 года в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора».

5 июня - Всемирный день окружающей среды (День эколога).

5 июня - День образования полиции России.

5 июня - День создания Государственной службы карантина растений в России.

5 июня - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом.

5 июня 2022 года - День мелиоратора в России (отмечается в первое воскресенье июня).

5 июня в православном календаре - День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой.

5 июня 2022 года - Пятидесятница у западных христиан и лютеран, День Святого Духа.

5 июня в народном календаре - Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне - Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).

5 июня 2021 года - Международный день очистки водоемов в России.

Автор: Любовь Юрина
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03.06.2022 11:03

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03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки

03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022 00:03

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой

02.06.2022 19:07

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня

02.06.2022 19:00

В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

02.06.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2022 17:47

В Челябинской области повысили размеры детских пособий

02.06.2022 17:41

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона

02.06.2022 17:01

«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга

02.06.2022 16:55

В ЧОКБ назвали лучших наставников

02.06.2022 16:07

Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина

02.06.2022 16:01

Театр – дело живое: в Челябинске назвали победителей детского фестиваля «Сцена»

02.06.2022 15:50

Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

02.06.2022 15:41

Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот

02.06.2022 15:34

Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

02.06.2022 15:21

Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем

02.06.2022 14:59

Минцифры опубликовало список банков-участников IT-ипотеки

02.06.2022 14:21

ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае

02.06.2022 14:17

О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

02.06.2022 14:16

Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?

02.06.2022 14:12

В Челябинской области принят пакет законопроектов по поддержке бизнеса

02.06.2022 13:58

Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра

02.06.2022 13:31

Челябинцы увидят легендарное шоу мыльных пузырей

02.06.2022 12:56

В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней

02.06.2022 12:36

ФСБ пресекла коррупционное преступление при реконструкции челябинского аэропорта

02.06.2022 12:20

В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы

02.06.2022 11:31

Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной

02.06.2022 11:16

Аудиторы проводят контрольные обмеры на автодорогах Челябинска и Магнитогорска

02.06.2022 10:35

Челябинских педагогов научили мониторить деструктивное поведение подростков

02.06.2022 10:24

Работодатели Челябинской области предлагают более 35 тысяч вакансий

02.06.2022 10:09

Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют к середине июля

02.06.2022 09:59

Специалисты ММК примут участие в ИТ-форуме металлургических предприятий России

02.06.2022 00:41

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

01.06.2022 23:56

Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей

01.06.2022 23:19

Отправлен в отставку замминистра спорта Челябинской области

01.06.2022 22:44

На улицах Зальцмана и 1-й Эльтонской в Чурилово впервые обустраивают газоны

01.06.2022 19:32

Анонсы событий и мероприятий на второе июня

01.06.2022 19:30

В четверг в Челябинской области тепло и солнечно

01.06.2022 19:19

Второго июня православные празднуют Воскресение Господне

01.06.2022 17:11

Валерий Гартунг: Детских улыбок должно быть больше!

01.06.2022 17:06

В День защиты детей Алексей Текслер заехал в «спасенный» детский сад «Какаду»

01.06.2022 16:57

В Челябинске открылись пляжи

01.06.2022 16:21

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

01.06.2022 16:13

В Челябинске стартовало «Трудовое лето»

01.06.2022 16:12

В Челябинске на Театральной площади временно будет закрыта парковка

01.06.2022 16:05

Излечиться музыкой - арфотерапия

01.06.2022 16:00

Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

01.06.2022 15:48

Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

01.06.2022 15:20

«Где Анна Франк»: в День защиты детей Wink представляет эксклюзивную премьеру

01.06.2022 15:15

Челябинский Якудза из спецназа Кадырова потерял глаз в боях за Донбасс

01.06.2022 15:11

В УФНС по Челябинской области сменился руководитель

01.06.2022 14:57

Леонид Пасечник и Анна Кузнецова встретились с юным героем

01.06.2022 14:26

В поселке Южный рассказали о ноу-хау властей в борьбе с мусорными свалками

01.06.2022 13:25

Подростка из Магнитогорска наградили за помощь в поимке преступника

01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

01.06.2022 12:06

Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы

01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

01.06.2022 11:26

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона