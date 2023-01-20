Анонсы событий и мероприятий на выходные

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 января.

21 января, суббота

В 10 часов стартует в 41-ый раз Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом (Челябинск, ул. Энгельса, 22, Учебно-спортивный комплекс УралГУФК).

В 10 часов начнутся состязания юных спортсменов.

В 16 часов стартует основная программа.

В 10 часов 30 минут в Челябинской публичной библиотеке состоится мастер-класс по нетрадиционной технике рисования Сoffee-art (техника изобразительного искусства, использующая кофе как краску) для родителей и подростков. Проводит художник-преподаватель Анастасия Коротеева (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, ЧОУНБ / Центр культурно-просветительских программ, третий этаж, выставочный зал).

В 11 часов в Магнитогорске в Храме Свято-Вознесенского собора состоится комплектация и погрузка гуманитарного груза в автотранспорт (ул. Вознесенская, 33).

В 14 часов состоится встреча в Пушкинском обществе «Байрон и Пушкин». Гостям встречи предлагается побеседовать на тему сходств и различий Байроновских и Пушкинских поэм, а также узнать больше о жизни Пушкина в южной ссылке и влиянии на него байроновских строк (Челябинск, ул. Коммуны, 69, в Центральная библиотека им. А. С. Пушкина).

В 14 до 16 часов в парке имени Ю. А. Гагарина в Челябинске состоится масштабный флешмоб снеговиков: более сотни оригинальных снеговиков сделают участники благотворительной акции «Снеговики-добряки» (Челябинск, ул. Коммуны, 100, центральный вход, около большой сцены и фонтана Ниагара).

В 13 часов 30 минут участники начнут лепить снеговиков из снега.

В 14 часов 45 минут - пресс-подход организаторов, а также некоторых детей и участников акции (у фотозоны).

В 14 часов художник-фарфорист с более чем сорокалетним стажем Елена Щетинкина проведет авторскую экскурсию по выставке «Белая сказка. Фарфор Урала второй половины ХХ–начала XXI веков» в Историческом музее Южного Урала (Челябинск, ул. Труда 100, Западная башня, малый выставочный зал).

В 16 часов состоится обзорная экскурсия в рамках работы выставки «Отчетка III» в выставочном зале Челябинского центра искусств (Челябинск, ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов состоится экскурсия «Дворцовые тайны "Станкомаша"», в ходе которой участники узнают об истории и легендах уникального здания Дворца культуры «Станкомаш». Регистрация (Челябинск, ул. Тухачевского, д. 3, встреча на крыльце главного входа).

В 18 часов 30 минут в Молодёжном состоится премьера чёрной комедии «Человек в закрытой комнате» (18+) по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай. Поставил спектакль главный режиссёр Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Спектакль пройдёт в необычной локации – фойе первого этажа, действие развернётся в дверном проёме (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В Концертном зале им. С. Прокофьева состоится традиционный Концерт памяти джазовых музыкантов.

22 января, воскресенье

В 10 часов 30 минут начнется День открытых дверей ЧелГУ. Расписание встреч факультетов, институтов с обучающимися образовательных организаций.

В 13 часов в зоопарке Челябинска можно будет прогуляться сразу двумя альпаками – беленькой Сильвой и рыженькой красавицей Дусей (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 13 часов состоится мастер-класс «Рисуем портрет» для детей от 10 лет и взрослых (Челябинск, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, Выставочный зал Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина

С 13 до 16 часов в Экологическом парке Магнитогорска состоится Всемирный день снега, приуроченный к Международному дню зимних видов спорта. В программе: спортивные состязания, выступление творческих коллективов, традиционный конкурс снежных фигур «Галерея снега» (Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 1).

В 16 часов и в 18 часов народный молодёжный православный театр «Белая птица» представит рождественский спектакль «Случай с Ангелом» (Челябинск, ул. Кыштымская, 34, епархиальное управление, вход со стороны Свято-Симеоновского кафедрального собора).

В 18 часов 30 минут в Молодёжном состоится премьера чёрной комедии «Человек в закрытой комнате» (18+) по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай. Поставил спектакль главный режиссёр Казанского ТЮЗа Радион Букаев. Спектакль пройдёт в необычной локации – фойе первого этажа, действие развернётся в дверном проёме (Челябинск, ул. Кирова, д. 116).

В Златоусте на базе спортивно-оздоровительного центра «Уралочка» состоится IV этап межрегионального турнира по плаванию «Путь чемпиона».

АФИША мероприятий детских библиотек Челябинска.

АФИША мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, акции, мастер-классы, игры, юбилеи писателей и Международный день Снеговика.

АФИША спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории области.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 января 2023 года – Международный день объятий.

21 января - День инженерных войск России.

21 января - Международный день аспиранта.

21 января - Международный день объятий.

21 января в календаре праздников славян – Просинец.

21 января в народном календаре – Емелин день, Емельян Зимний.

21 января 1945 года в Москве принято решение об основании главного Ботанического сада.

21 января 1954 года на воду спущена первая в мире атомная подводная лодка.

22 января 2023 года - Новый год по лунному календарю.

22 января - День авиации войск ПВО России.

22 января в народном календаре – Филиппов день.