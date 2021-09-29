«Арсенал-2021»: силовики Челябинской области отразили атаку условных террористов на военный объект

Силовики Челябинской области отразили атаку условных террористов на военный объект Вооруженных Сил Российской Федерации и обезвредили самодельное взрывное устройство: сегодня, 29-го сентября, в регионе завершилось трехдневное командно-штабное учение в «Арсенал-2021».

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, целью КШУ являлась отработка принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении теракта на военном объекте ВС РФ, где производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются вооружение, взрывчатые вещества или боеприпасы.

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«На учениях, в рамках осуществления первоочередных мер, оценен уровень знаний, умений и навыков силовиков по организации проверки информации и управлению приданными силами и средствами. Отработан комплекс оперативно-разыскных и поисковых мероприятий, в том числе в населенных пунктах и горно-лесистой местности, а также по обезвреживанию самодельного взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта с радиационным фактором», - рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что условным террористам противостояли совместными силами региональные структуры ФСБ, ФСО, МВД, минобороны, СУ СК, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также аварийно-спасательные формирования Госкорпорации «Росатом» и антитеррористические комиссии Челябинской области.

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Отметим, «Арсенал-2021» был проведен на Южном Урале в соответствии с планом антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета - директором ФСБ России.

Перед учениями силовики познакомились с учебной обстановкой и получили учебные вводные задачи, чтобы затем их выполнить. Действия участников КШУ оценивали руководитель «Арсенала» и группа посредников.