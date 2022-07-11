Астахов: Замечания по воде есть только на одном челябинском пляже

Замечания по качеству воду на сегодняшний день есть только на одном челябинском пляже – чуриловском (улица Черничная). Об этом свидетельствуют результаты последних проб, взятых четвертого июля специализированной организацией, с которой мэрия заключила договор.

Как сообщил сегодня, 11 июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель мэра по городскому хозяйству Александр Астахов, на чуриловском пляже выявлено частичное несоответствие воды норме по микробиологическим показателям. «Здесь мы не рекомендуем, естественно, пить эту воду», - сказал чиновник.На остальных восьми муниципальных пляжах города вода соответствует всем нормативам и требованиям.

Астахов подчеркнул, что качество воды зависит и от времени года, и от температуры наружного воздуха, и в том числе от цветения водорослей.

Также он сообщил, что на городских пляжах Челябинска на регулярной основе берутся не только пробы воды, но и песка. На этой неделе также запланировано взятие проб.

Отметим, по результатам июньских исследований качества воды в водоемах, используемых в рекреационных целях на территории Челябинска, региональный Роспотребнадзор сообщил следующее: качество воды озера Смолино (пляж «Смолинский») и Шершневского водохранилища («Городской пляж» и пляж «Шершневский») в Челябинске не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды озера Первое (пляж «Первоозерный») не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания (ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции, полиомиелит, холера, вирус гепатита А, паразитарные заболевания и глистные инвазии)», - сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Судя по сегодняшнему докладу Александра Астахова, ситуация с водой на водоемах города улучшилась.

Напомним, в этом году в Челябинске функционирует 18 пляжей. Купаться разрешено на 15-ти из них. На трех организован отдых без купания. Это пляж «Городской» на улице Худякова, пляж «Каспийский берег» и центр активного отдыха «Русские забавы» на Шершневском водохранилище. При этом на всех пляжах города организована работа спасательных постов.

Перечень муниципальных пляжей:

- пляж «Первоозёрный», переулок Мамина, 1а;

- пляж «Чуриловский», улица Черничная;

- пляж «Шершневский», улица Шершневский бор, 6/1;

- пляж «Городской», улица Худякова (отдых без купания);

- пляж «Новороссийский», улица Новороссийская (рядом с домом № 79);

- пляж «Смолинский», Смолино, переулок Дачный, 2А/2;

- пляж «Белый парус», улица Центральная, 3в/1, (Шершни);

- пляж «Спортивный», улица Магнитогорская;

- пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт.

Перечень пляжей иной формы собственности:

- пляж «Солнечный берег», в районе дома № 70\1 по улицы Хуторной;

- пляж «Хуторная 84» в районе дома № 84 по улицы Хуторной;

- пляж «Каспийский берег», улицы. Центральная, 3в/1, (Шершни) (отдых без купания);

- центр активного отдыха «Русские забавы», первый километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания);

- пляж «Ясень», в районе дома № 11/1 по переулку Большому (АМЗ);

- пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова;

- пляж ГК «Березка», улица Чапаева;

- пляж ГК «Смолино парк», улица Чапаева, 114;

- пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96 б.