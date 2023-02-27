27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
27.02.2023
Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода
27.02.2023
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи
27.02.2023
В Нязепетровске лесовоз столкнулся с пассажирским автобусом
27.02.2023
В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии
27.02.2023
Консультация юриста: может ли оклад быть меньше МРОТ
Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода
Объект возводится при поддержке «Безопасных дорог» «Единой России»
27.02.2023
Фура с гуманитарной помощью благополучно добралась из Златоуста на Донбасс
27.02.2023
Из Челябинска снова отправится гуманитарный груз для детей Донбасса
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
24.02.2023
В Карабаше в честь участника СВО Максима Козлова открыли Парту Героя
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023