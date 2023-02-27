Бакал ждет знакового события – ввода в эксплуатацию путепровода

В Бакале (Челябинская область) продолжается строительство путепровода. Объект возводят под личным контролем губернатора, секретаря регионального отделения «Единой России» Алексея Текслера и при поддержке партийного проекта «Безопасные дороги».

Как сообщает телеграм-канал «Единая Россия/Челябинская область» работы на путепроводе возобновились – после трехмесячного перерыва – в середине февраля текущего года. Перерыв мостоотрядовцы брали в связи с тем, что при сильных морозах, в снег производить работы нельзя по технологии строительства.

В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций и лестничных сходов, мостовое полотно готовят к последующим бетонным работам. В скором времени начнется монтаж водосбросных лотков. Также ведется расчистка строительной площадки.

«В прошлом году работы по возведению нового путепровода велись с опережением графика, - рассказал секретарь Саткинского местного отделения партии «Единая Россия», глава района Александр Глазков. – Сейчас мы также видим, что строители приступили к продолжению с энтузиазмом. Вместе с бакальцами ждем окончания строительства и ввода моста в эксплуатацию – это знаковое для города событие».