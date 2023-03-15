Бастрыкин взял на контроль ситуацию с инвалидом из Челябинска, которого не пустили в самолет

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту отказа инвалиду-колясочнику из Челябинска Ивану Вершку в посадке на авиарейс из Москвы.

В СМИ появилась информация о том, что в марте 2023 года сотрудники авиакомпании «Победа» в аэропорту «Шереметьево» в Москве незаконно отказали в посадке на рейс до Челябинска инвалиду-колясочнику, сославшись на превышение емкости аккумулятора инвалидной коляски.

«Следователем Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу представить доклад о ее промежуточных и окончательных результатах. Об этом сообщили в СКР.