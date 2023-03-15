15.03.2023
В Златоусте отреставрируют здание бывшего церковно-приходского училища
15.03.2023
В Миассе завершилась серия этапов Кубка России по сноуборду
15.03.2023
Между Магнитогорском и Челябинском увеличат число рейсов автобусов и «Ласточек»
15.03.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с инвалидом из Челябинска, которого не пустили в самолет
15.03.2023
В Челябинске для 33-го автобусного маршрута нашли нового перевозчика
15.03.2023
Молодые специалисты УГМК получат возможность реализовать свои идеи
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с инвалидом из Челябинска, которого не пустили в самолет
01.12.2022
В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью
18.08.2021
Власти Советского района Челябинска попросили совета у людей с ограниченными возможностями здоровья
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023