Байбак из Исторического музея поздравил сородичей с Днем сурка

Сегодняшний день, 2 февраля, считается Днем сурка. В Историческом музее в Челябинске об этой дате напоминает свой сурок – байбак.

С легкой руки режиссера Гарольда Рамиса, снявшего в 1993 году комедию «День сурка», весь мир знает, кто такой Панксатонский Фил. Это зверек, способный в День Сурка (2 февраля) сделать метеорологический прогноз на месяц вперед. Высунул нос из норы и обратно спрятался — зима затянется надолго. Не спрятался в нору — жди скорой весны. Впрочем, на Урале у Фила предсказывать не получится — снег у нас при любом раскладе лежит до апреля. Но в Историческом музее у него имеется родственник, которого 2 февраля тоже можно поздравить с профессиональным праздником — Днем сурка.

Чучело сурка-байбака располагается в одной из витрин Зала природы и древней истории. В отличие от американского собрата этот сурок не лесной, а степной.

Обитает на юге Челябинской области. В начале осени залегает в спячку, а просыпается лишь в марте-апреле, когда американский Фил уже вовсю резвится в своей Пенсильвании. К началу спячки доля жира достигает трети массы его тела. Этот жир сослужил уральскому сурку плохую службу, поскольку в народной медицине им лечат самые разные хвори — от кашля до туберкулеза. Из-за жира, вкусного мяса и плотной шкурки сурка едва не истребили подчистую. Однако в Брединском заказнике байбак сохранился. А в последние годы расплодился так, что и охоту на него разрешили. Сейчас в год выдается примерно сто лицензий на отстрел байбака.

Сурок-байбак питается злаками и насекомыми, запасов на зиму не делает — обходится собственным жировым запасом. Живет колониями, причем является замечательным домоседом — семья грызунов может жить в одной норе десятилетиями. На воле живет довольно долго, до шести лет. Что касается музейного экземпляра, то ему было примерно шесть месяцев от роду, когда он прибыл в Исторический музей из Петербурга. Чучело изготовили в студии Сухарева — одной из лучших таксидермических студий страны.