Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»

Эксперты «Ростелекома» наблюдают рост интереса жителей многоквартирных домов Челябинской области к платформе «Ростелеком Ключ», которая обеспечивает безопасность близких и имущества. С помощью умных домофонов и камер видеонаблюдения цифрового сервиса более 60 000 южноуральцев могут следить за обстановкой на территории своих жилищных комплексов в онлайн-режиме или в записи.

Цифровая экосистема «Ростелеком Ключ» включает комплекс продуктов и услуг, которые доступны в одном приложении на телефоне: умные домофон и шлагбаум, консьерж-сервис, комплексное видеонаблюдение, Wi-Fi во дворе и умные счетчики потребления услуг ЖКХ. Доступность цифровых решений для жителей региона обеспечивает развитая инфраструктура связи «Ростелекома» и уникальная для многоэтажных домов технология подключения провайдера − «оптика в квартиру». Оптическая линия обеспечивает доступ к интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от нагрузки на общедомовую сеть.

«На Южном Урале мы построили около 15 000 километров скоростных оптических линий связи. Этот объем позволяет несколько раз охватить периметр Челябинской области. В связи с общей цифровизацией увеличиваются и потребность жителей в умных решениях для комфорта и безопасности. Видеокамеры и домофоны, подключенные к платформе “Ростелеком Ключ”, установлены уже в 154 домах региона. К слову, именно эти устройства с функцией “Видеонаблюдение” пользуются у южноуральцев наибольшим спросом. Они помогают контролировать обстановку в подъезде, лифте и возле дома, чтобы территория жилищного комплекса оставалась чистой, а на детской площадке не было посторонних», - рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

При этом обеспечить безопасность жителям многоквартирных домов помогают и другие сервисы платформы «Ростелеком Ключ». Например, «Умный шлагбаум» оснащен видеокамерой, распознающей номера подъезжающих машин, чтобы автоматически пропускать на территорию только благонадежных посетителей.

С сервисами «Ростелеком Ключ» жильцы могут вести онлайн-наблюдение и просматривать записи из архива в защищенном облаке провайдера через мобильное приложение. Инфракрасная подсветка, которой оснащены видеокамеры, обеспечивает четкость картинки даже в ночное время. Кроме того, умный домофон позволяет говорить с визитерами и открывать двери удаленно.

Получить дополнительную информацию об услугах «Ростелекома», а также оставить заявку на подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 или на сайте компании.