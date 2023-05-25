25.05.2023
Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»
24.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)
24.05.2023
Установлены выплаты семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС и раненым
24.05.2023
В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом
24.05.2023
Челябинские школьники будут питаться в летних лагерях бесплатно
24.05.2023
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска останется под стражей
Безопасность 60 000 жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»
23.05.2023
Искусственный интеллект поможет на Южном Урале провести честное ЕГЭ
22.05.2023
В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню
17.05.2023
Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала
26.04.2023
Умная каска: «Ростелеком» презентует IT-решения по охране труда на Всероссийском форуме в Челябинске
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023