Безруков: Жители Челябинской области должны перестать охотиться ради забавы

Жители Челябинской области должны перестать охотиться ради забавы (к сожалению, любителей пострелять в животных ради удовольствия всегда хватает).

Об этом заявил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, рассказывая об изменении правил охоты, которые вступят в силу первого января нового года.

Он отметил, что минэкологии рассматривает охоту, которая раньше часто велась ради получения стрелками приятных эмоций, с позиции воспроизводства животных и регулирования их численности.

По словам Виталия Безрукова, охота для удовольствия вызывала большую критику зоозащитников и общественных организаций. Сегодня охота рассматривается в качестве средства восстановления природных ресурсов и регулирования численности животных и птиц – для соблюдения природного баланса.

«Например, чрезмерное увеличение поголовья кабана ведет к риску распространения заболеваний. А чрезмерное количество волков негативно сказывается на численности более мелких животных. Мы не хотим истребить животный мир, наоборот: наша задача - чтобы численность животных восстанавливалась, воспроизводилась и увеличивалась», - подчеркнул Виталий Безруков.

Между тем, численность охотничьих ресурсов является главным показателем эффективности ведения охотничьего хозяйства. Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, количество многих видов животных на Южном Урале только увеличивается.

По данным минэкологии Челябинской области, численность сибирской косули с 2010 года возросла с 64750 до 80747 особей. Поголовье лося увеличилось с 4708 до 8684 особей. При этом возросло и количество хищников: если в 2010 году в области насчитывалось 84 волка, теперь их число перешагнуло границу в 280 особей. Количество бурых медведей выросло с 624 до 685 особей.

По данным зимнего маршрутного учёта этого года, в регионе насчитывается 353 особи рыси - это самая высокая численность животного в Челябинской области за всю историю наблюдения за численностью охотничьих ресурсов (для сравнения: в 2010 году насчитывалась 181 особь).

Согласно новым правилам, с нового года участники коллективной охоты будут обязаны носить сигнальную одежду, что поможет избежать несчастных случаев.

Кроме того, на законодательном уровне закреплены правила обращения с оружием. Так, заряжая или разряжая ружье, охотник должен будет направлять его стволом вверх или в землю, отвернувшись от других людей.

Некоторые нормы регион сможет определить самостоятельно.

Так как начало весеннего периода охоты на водоплавающую птицу наступает на Южном Урале одновременно с периодом лесных пожаров, в министерство экологии часто поступали просьбы закрыть охоту в мае.

«Раньше мы не имели на это права, потому что такое решение могли принять только федеральные органы. Сейчас регион получил возможность самостоятельно сдвигать начало охотничьего сезона в зависимости от погодных условий», - пояснил Виталий Безруков.

Новые правила охоты минэкологии Челябинской области активно обсуждает с охотпользователями. Ведомство уже проинформировало их о предстоящих нововведениях, и теперь охотники должны подготовить свои предложения к новым правилам. Их обсудят на заседании охотхозяйственного совета при министерстве, по итогам которого будут приняты окончательные решения.

Виталий Безруков заверил, что к началу следующего года у всех охотников будет понимание новых правил. Главное сейчас - уйти от понимания охоты в качестве развлечения.

На сегодня в Челябинской области насчитывается больше шести с половиной тысяч гектаров охотничьих угодий. Это 112 охотхозяйств, которые закреплены за 36 юридическими лицами (охотпользователями), и 19 общедоступных охотничьих угодий.

В закрепленных охотничьих угодьях ведут деятельность 596 егерей. Следят за тем, чтобы установленные правила охоты не нарушались, 23 специалиста министерства экологии региона, 63 работника ОГУ «ООПТ Челябинской области» и 22 производственных охотинспектора.

При этом в регионе более 60 тысяч охотников. В рамках сохранения объектов животного мира специалистами отдела федерального государственного надзора за девять месяцев этого года проведено 2437 рейдовых мероприятий в охотничьих угодьях.

Выявлено 329 нарушений в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе 272 административных правонарушения и 57 нарушений, имеющих признаки уголовных преступлений.

По фактам административных правонарушений возбуждено 272 административных дела, привлечено к ответственности 239 человек. Предъявлено исков за незаконное изъятие объектов животного мира из среды обитания на общую сумму 4821,8 тысячи рублей, в том числе по административным правонарушениям - 662 тысячи рублей.

Взыскано 3187,65 тысячи рублей в качестве возмещения вреда объектам животного мира, в том числе 190 тысяч рублей по административным делам. Изъято 19 единиц огнестрельного оружия.

Ежегодно министерство организует мероприятия по охране, использованию и воспроизводству охотничьих ресурсов на территориях общедоступных охотничьих угодий.

В 2019 году за счет средств федеральной субвенции в области охраны и использования охотничьих ресурсов организовано выполнение биотехнических мероприятий на территориях семи угодий, в том числе: изготовлены и установлены девять стационарных кормушек с выкладкой сена в общем количестве 1350 килограммов, осуществлена выкладка сена в 16 действующих стационарных кормушек в общем количестве 2400 килограммов, изготовлены и установлены солонцы в количестве 12 штук с выкладкой 120 килограммов соли-лизунца, а также осуществлена выкладка 160 килограммов соли-лизунца в 16 действующих солонцов.

Изготовлено и установлено 153 специальных информационных знаков (аншлагов) по границам 13 общедоступных охотничьих угодий.