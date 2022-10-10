10.10.2022
Разметка и освещение на улице Худякова появятся до конца этой недели
10.10.2022
«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
10.10.2022
Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
10.10.2022
ММК: время новых решений
10.10.2022
Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
10.10.2022
В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату»
Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию
10.10.2022
Осужден сторонник криминальной субкультуры «А.У.Е.»*, задержанный УФСБ по Челябинской области
30.09.2022
ФСБ предупреждает сограждан об уголовной ответственности за шпионаж
17.05.2022
Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения
14.04.2022
Задержанный силовик из Миасса отстранен от службы, а его руководители будут наказаны
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022