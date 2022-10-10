Бизнесмена из Златоуста, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса, отправили в колонию

В Челябинской области заместителя директора ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве биатлонного центра имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, приговорили к четырем годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что осужденный при строительстве спортивного объекта похитил более 38 миллионов рублей из средств бюджета, предоставляя к оплате документацию с ложным объемом и видами выполненных работ. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, биатлонный центр в Златоусте — скандальный объект, который не могут сдать несколько лет. Очередной срок сдачи был запланирован на прошлый год, но проверка показала, что объект не готов. Были вопросы к тому, как проведены строительные работы и внутреннее оформление помещений. После этого в город была направлена проверка КСП, которая подтвердила ряд нарушений при строительстве.

Затем в уголовном деле о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте появились еще два фигуранта. Это заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова и директора ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексей Абаимов.

Известно, что Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от Михаила Азаматова за оплату получения работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.