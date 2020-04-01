Блиц-опрос Алексея Текслера по коронавирусу

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» продолжает рубрику «Пять острых вопросов по коронавирусу». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы наших читателей.

- Будут ли отменены в Челябинской области мероприятия к саммитам ШОС и БРИКС?

- Такое решение принимает МИД РФ, пока мы рекомендаций от них не получали. В рабочем формате обговариваем с министерствами перенос части мероприятий на конце лета – начало осени. Возможно, большое количество мероприятий будет отменено.

- В аптеки города завезли маски?

- Сейчас все сотрудники, работающие с потенциально зараженными коронавирусом, полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для медработников запас сформирован на 21 день, будем его пополнять. Более 37 тысяч медицинских масок ушли в аптеки «Областного аптечного склада». Работа будет продолжена.

- Шиномонтажным мастерским не разрешено сейчас работать. Они не вошли в список услуг первой необходимости. Как сменить резину на летнюю автомобилистам?

- Мы рассмотрим этот вопрос и дадим соответствующие рекомендации.

- В Москве приостановлена работа ЗАГСов. А у нас?

- Соответствующие рекомендации уже даны. Приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения браков.

- Можно ли выезжать на дачу в период полной самоизоляции?

- Если человек находится сейчас в квартире, он должен оставаться дома. Если на даче – жить на даче этот период. Перемещения запрещены. Сотрудники ГИБДД имеют право остановить автомобиль и попросить предъявить разрешение на выезд.

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