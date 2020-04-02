Блиц-опрос Алексея Текслера по коронавирусу

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» продолжает рубрику «Пять острых вопросов по коронавирусу». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответил на вопросы наших читателей.

- Дежурные группы в детских садах продолжают работать?

- Дежурные группы открыты для тех детей, чьи родители вынуждены ходить на работу. Но с каждым днем их количество уменьшается. Сейчас функционирует 37 групп в 289 детских садах (ранее было открыто 104 группы в 347 детсадах). Их посещает 1343 ребенка, в одной группе - по 4-5 детей.

- Какова ситуация с масками?

- Проработали этот вопрос ГУФСИНом, теперь они будут шить для нас многоразовые марлевые маски. Все сырье наше, местное. Медслужбы обеспечены масками на 21 день. Ждем новых поставок.

- Будет ли усилен контроль за нарушение режима самоизоляции?

- Силами ГУ МВД по региону усиливаются проверки по соблюдению карантинных мероприятий, прежде всего, среди тех, кто недавно вернулся из-за границы. На 50% увеличивает количество сотрудников для патрулирования городов. С сегодняшнего дня введен штраф до 30-ти тысяч рублей за нарушение режима, а за заражение гражданина грозит уголовное преследование.

- Ограничат ли продажу алкоголя в магазинах области?

- Нет, мы не планируем вводить ограничения времени продажи алкогольной продукции. Пока в области алкоголь будут реализовывать в прежнем режиме – с восьми утра до 22 часов вечера. Естественно, мы каждый день следим за ситуацией.

- Кому дополнительно будут делать анализ на коронавирус?

- Принято решение о начале обследования всех медработников, которые работают при заборе анализов и с больными коронавирусом. Остальные медработники будут обследоваться в случае жалоб на ухудшение самочувствия. С понедельника начнется обследование граждан старше 65 лет с хроническими заболеваниями и с признаками ОРВИ.

- Когда планируется повышение зарплаты врачам?

- Всем врачам и сотрудникам сокрой помощи, работающим с больными коронавирусом, с марта повышается оклада на 20%. Прорабатывается финансовая мотивация остальным медикам.