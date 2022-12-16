Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо

Поисковая операция в соцсетях Челябинской области, развернувшаяся по просьбе бойца СВО на Украине, благополучно завершилась - автора Машу нашли.

А началось все с сообщения в сообществе «ZOV Миасса»: «Солдат с передовой ищет девочку Машу с города Миасс. Маша написала трогательное письмо, которое зацепило солдата. Давайте вместе поможем нашему защитнику найти автора письма». Обсуждение было активным:

одни радовались: «Машуня! Ты умничка! Ангел Хранитель для наших воинов»;

кто-то с ревностными нотками комментировал: «Столько писем написано детьми, а мы ищем одну Машу. Простите, но как-то несправедливо, что ли. Все дети от души пишут письма. И благодарны солдаты всем письмам от детей»;

другие тут же поясняли: «Моя дочь писала и указала свой номер телефона в конце, если вдруг ей захочет написать солдат. Я думаю, многие указали, а Маша нет, вот и ищет. Нужно будет и других искать будут. Что такого».

Финал был, конечно, радостным: «Всем спасибо, Маша нашлась».

Кто-то добавил: «Я знаком и с получателем, и теперь с автором, знаете сколько радости было у обоих. Главное делать свое дело, поддерживать наших ребят, и не обращать внимание на глупые, негативные комментарии».

«Не первый раз по просьбе солдата мы находим ребенка. Наши воины благодарны всем детям, кто о них не забывает и пишет им. Для них весточка из дома очень важна! Это трепетно и до слез, так же поднимает и боевой дух солдата. В видеоотчетах, которые мы выкладываем в постах, не раз наши солдаты благодарят всех детишек. Бывает так, что солдат ищет автора определенного письма. И это чудесно! У нас с вами получается найти определенное письмо среди тысячи написанных - это круто. Еще одно подтверждение того, что вместе мы сила», - написали сегодня в «ZOV Миасса».