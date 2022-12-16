16.12.2022
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
16.12.2022
В Челябинске капитально отремонтируют фасад памятника истории и культуры на Цвиллинга
16.12.2022
В преддверии Нового года Россельхознадзор рассказал правду о структурированной икре
16.12.2022
В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров
15.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря (18+)
15.12.2022
Процедура сбора биометрических данных была и останется добровольной
Боец СВО нашел девочку Машу из Челябинской области, написавшую ему письмо
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
14.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
13.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022