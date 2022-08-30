Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж

В Челябинской области более 12 тысяч неработающих жителей пенсионного возраста получают надбавку за сельский стаж.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Челябинской области, на доплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности могут претендовать неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж не менее 30 лет и проживающие в сельской местности.

В 2022 году размер надбавки равен одна тысяча 641,08 рубля (25% от размера фиксированной выплаты - от шести тысяч 564,31 рубля).

В «сельский» стаж включается только работа в сельскохозяйственных организациях на территории Российской Федерации (до первого января 1992 года – на территории союзных республик бывшего СССР) в профессиях и должностях, предусмотренных Списком, утвержденным Правительством РФ (постановление от 29.11.2018 №1440).

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Получать эту доплату могут представители более 500 профессий, должностей и специальностей работников сельхозпредприятий, колхозов, совхозов, фермерских хозяйств в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары, технологи, геодезисты, механизаторы и др.

Большинству селян надбавку в 2022 году установили в беззаявительном порядке – по документам, имеющимся в пенсионном деле.

В отделении ПФР по Челябинской области напоминают, что с первого января 2022 года вступили в силу изменения, благодаря которым пенсионеры-селяне, получающие повышенную фиксированную выплату, продолжат ее получать, даже если переедут в город, либо если сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее при переезде надбавка за ними не сохранялась.