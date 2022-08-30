30.08.2022
Челябинцев приглашают к участию в фестивале «Опаленные сердца»
30.08.2022
Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж
30.08.2022
«Омнибус» Златоуста пополнит репертуар спектаклями для слабовидящего зрителя
30.08.2022
Геологическая экспедиция на Таганае завершилась удивительными находками
29.08.2022
ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров
29.08.2022
Челябинские рентгенхирурги залатали прохудившийся клапан девочке из Тольятти через прокол
Более 12 тысяч пенсионеров Челябинской области получают надбавку за сельский стаж
19.08.2022
В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
03.08.2022
СНИЛС для детей Пенсионный фонд оформляет проактивно: как родителям найти и сохранить важный документ
01.08.2022
Отделение ПФР по Челябинской области возобновило личные встречи с южноуральцами
25.07.2022
Прокуратура передала в суд дело подельника Чернобровина
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022