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Более ста порций пельменей раздадут бесплатно в Челябинске

Бесплатно получить порцию фирменных пельменей от «БАТИ» в сети кулинарии «Патриот» челябинцы смогут 23 и 24 февраля. Таким образом телеканал ТНТ4 решил поздравить южноуральцев с премьерой фильма «БАТЯ» в кинотеатрах и, конечно же, всех мужчин с Днем защитника Отечества.

С 23 февраля в широкий российский прокат выйдет полнометражный фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя». Это трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

Чтобы получить бесплатно порцию пельменей, челябинцам необходимо сходить в кино на фильм «БАТЯ» и принести использованный билет в кулинарию «Патриот» по адресу ул. Братьев Кашириных, 22. По одному билету можно получить только одну порцию фирменного блюда.

Телеканал ТНТ4 просит участников акции соблюдать все меры безопасности: держать дистанцию 1,5-2 метра, носить маски и перчатки: «Пожалуйста, будьте аккуратны и уважайте окружающих вас людей. И не волнуйтесь! Угощений хватит на всех».

«Батя» – с 23 февраля во всех кинотеатрах России!