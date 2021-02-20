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20.02.2021 15:10
Более ста порций пельменей раздадут бесплатно в Челябинске

Бесплатно получить порцию фирменных пельменей от «БАТИ» в сети кулинарии «Патриот» челябинцы смогут 23 и 24 февраля. Таким образом телеканал ТНТ4 решил поздравить южноуральцев с премьерой фильма «БАТЯ» в кинотеатрах и, конечно же, всех мужчин с Днем защитника Отечества.

С 23 февраля в широкий российский прокат выйдет полнометражный фильм ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя». Это трогательная комедийная история о путешествии взрослого героя к своему Бате, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

Чтобы получить бесплатно порцию пельменей, челябинцам необходимо сходить в кино на фильм «БАТЯ» и принести использованный билет в кулинарию «Патриот» по адресу ул. Братьев Кашириных, 22. По одному билету можно получить только одну порцию фирменного блюда.

Телеканал ТНТ4 просит участников акции соблюдать все меры безопасности: держать дистанцию 1,5-2 метра, носить маски и перчатки: «Пожалуйста, будьте аккуратны и уважайте окружающих вас людей. И не волнуйтесь! Угощений хватит на всех».

«Батя» – с 23 февраля во всех кинотеатрах России!

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  • +7 906-869-79-01
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20.02.2021 15:35
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20.02.2021 15:10
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20.02.2021 15:00
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20.02.2021 14:26
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Два человека погибли на пожаре в Нязепетровске
17.02.2021 10:15
«Дочка» ММК перевела кадровый документооборот в «цифру»
17.02.2021 09:41
Ради челябинцев: урбанист предложил проделать «дыры» в зданиях ЗСО и Центробанка
17.02.2021 09:08
Российские эксперты высоко оценили красоты и инфраструктуру «Таганая»
16.02.2021 17:36
В Челябинске продолжают строительство киосков у памятника Курчатову
16.02.2021 17:34
В Челябинской области родственники осужденных должны иметь справку об отсутствии контакта с «ковидными»
16.02.2021 17:30
Тефтелев задержится в СИЗО на праздники
16.02.2021 17:28
В Челябинске 210-летие Ференца Листа отметят мультимедийным Steinway-концертом
16.02.2021 17:18
Алексей Текслер наградил победителей и участников «Семьи года»
16.02.2021 17:16
Девушка из Магнитогорска примет участие в съемках шоу на СТС
16.02.2021 17:08
В травмпункте Челябинска медсестра наложила пациентке гипс, достав его из мусорной корзины
16.02.2021 17:05
Ночью на Николу Студеного южноуральцам обещают крепкий мороз
16.02.2021 17:01
В Челябинске пьяный угонщик попал в аварию, пока хозяин авто ходил за шаурмой
16.02.2021 16:47
Хороший финал: пес Грей останется в новой семье
16.02.2021 16:38
Челябинское УФАС: мэрия и ГУФСИН не предоставили переписку о закупках на 500 млн
16.02.2021 16:35
В Челябинске и Коркино ожидаются НМУ первой степени
16.02.2021 16:34
Челябинец взял кредит и перевел «сотруднику банка» почти три миллиона рублей
16.02.2021 16:33
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля
16.02.2021 16:33
В Челябинске стартует межрегиональная агропромышленная конференция «Мак 2021»
16.02.2021 16:32
В Челябинске появились скверы Джалиля, Тукая и студотрядов
16.02.2021 16:23
ВТБ снизил ставки по кредиту наличными и рефинансированию до 6% годовых
16.02.2021 16:01
Депутаты гордумы Челябинска выбрали своему спикеру нового зама
16.02.2021 15:58
В Челябинской области нашли тело военнослужащего
16.02.2021 15:32
В Челябинске просела Университетская Набережная
16.02.2021 15:14
В Челябинске объявлен аукцион на строительство объекта инфраструктуры метрополитена
16.02.2021 14:35
Производители предложили поднять цены на колбасу
16.02.2021 14:23
Педофила-убийцу из Сатки направили на принудительное лечение
16.02.2021 14:05
Текслер предложил создать федеральную программу по субсидированию подключения россиян к газу
16.02.2021 14:03
Фекалии в Копейске вылились в возбуждение дела
16.02.2021 13:56
Челябинское УФАС заподозрило две компании в картельном сговоре
16.02.2021 13:54
УФСБ России по Челябинской области 87 лет
16.02.2021 13:33
Текслер распорядился об оказании южноуральцам матпомощи на установку газового оборудования
16.02.2021 13:03
Водитель из Карталов, который поджег машину полицейского, будет отбывать срок
16.02.2021 12:44
Челябинские власти подарили горожанам звезды взамен ледовых фигур
16.02.2021 12:29
Жителям Челябинской области предложили спасти деревья
16.02.2021 12:27
Омбудсмен Майорова: Педофилия в Челябинской области – это беда
16.02.2021 12:04
Исторический музей Южного Урала отметил день рождения Челябинского метеорита
16.02.2021 11:56
В Челябинской области от ковида за сутки умерли 14 человек
16.02.2021 11:41
В Златоусте рядом с ТРК «Тарелка» построят парк стоимостью 165 млн руб
16.02.2021 11:24
Власти стабилизируют ситуацию на заводе «Метагломерат», следуя дорожной карте
16.02.2021 11:12
В Челябинске к «Синегорью» от «Юности» перенесут еще семь межмуниципальных маршрутов
16.02.2021 11:08
Златоустовские ватерполистки будут бороться за выход в «Финал четырех» Суперлиги России
16.02.2021 10:48
Тепло вернулось в дома: в Озерске устранили аварию на трубопроводе
16.02.2021 10:31
В Магнитогорске служебный пес Боярд по «горячим» следам раскрыл преступление
16.02.2021 10:15
Путин предложил снизить ставку по ипотеке для детей с семьи
16.02.2021 10:14
Директор ХК «Трактор» передал в Исторический музей клюшку лучшего игрока
16.02.2021 10:04
Копейские велогонщики заняли призовые места на Кубке России
16.02.2021 10:00
Турецкий актив ММК произвел рекордные объемы горячеоцинкованного проката
16.02.2021 09:21
«Таганай» представил медали «Лыжни за облака»
15.02.2021 21:35
Школьникам Златоуста вручены премии Героя России Сергея Зяблова и передано знамя Бессмертного полка
15.02.2021 21:30
Superjet сообщением Москва - Челябинск вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
15.02.2021 17:23
В Челябинске к главному корпусу ЮУрГУ прибежал заяц
15.02.2021 17:01
На юбилейном фестивале Дениса Мацуева в Челябинске выступят ярчайшие звезды музыкального небосклона
15.02.2021 16:50
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля
15.02.2021 16:49
Челябинск заявился на международную премию «Живые города»
15.02.2021 16:42
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров провел мастер-класс в Сатке
15.02.2021 16:40
На вопрос, почему в Магнитогорске лучше, чем в Геленджике, ответила «Лыжня России»
15.02.2021 16:37
В Челябинске демонтируют вставку, много лет закрывавшую арку на площади Революции
15.02.2021 16:33
Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега
15.02.2021 16:29
В Челябинске весной начнут строительство аквапарка стоимостью два млрд
15.02.2021 16:21
Челябинские полицейские почтили память воинов, погибших в Афганистане
15.02.2021 16:00
В Магнитогорске прошел День всех влюбленных в родной город
15.02.2021 15:53
Бывшая хозяйка просит вернуть ей пса Грея, которого сама же просила усыпить
15.02.2021 15:09
Акции ММК вошли в «десятку» лучших ценных бумаг России
15.02.2021 15:01
Во вторник в Челябинской области облачно и местами – снежно
15.02.2021 15:00
У театралов Златоуста к драматургии Мольера особое отношение
15.02.2021 14:40
Новый мусорный полигон ТКО и сортировочный комплекс в Магнитогорске запустят к концу года
15.02.2021 14:27
В Челябинске отметили 32-ю годовщину со дня вывода советских войск из Афганистана
15.02.2021 14:10
Андрей Шмидт: Ситуация с дополнительным траншем на инициативные проекты не совсем понятна
15.02.2021 13:30
Полиция Челябинска пока не нашла вандалов, который разрушили ледовый городок
15.02.2021 13:24
Аферист хотел выложить в Интернет интимные фото пенсионерки из Челябинска
15.02.2021 13:09
В Челябинске презентуют проект по строительству аквапарка
15.02.2021 12:26
В Миассе задержан наркосбытчик из Якутии
15.02.2021 12:20
«Архистраж» просит Наталью Котову не допустить деградации исторического центра Челябинска
15.02.2021 12:19
В Аргаяшском районе стажер-полицейский помог пожилой паре, машина которой улетела в кювет
15.02.2021 12:01
Школу на 1100 мест в новом микрорайоне Челябинска достроят на год раньше
15.02.2021 12:00
В ГУФСИН Челябинской области возобновлены долгосрочные свидания
15.02.2021 11:38
Кадровые перестановки в администрации Златоуста
15.02.2021 11:37
В Челябинске с заключением контрактов на ремонт объектов по программе БКАД не все гладко
15.02.2021 11:34
Челябинский ветврач продолжает бороться за жизнь расстрелянной собаки
15.02.2021 11:29
За сутки умерло 12 южноуральцев с коронавирусом, 259 человек заболели
15.02.2021 11:21
Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления британского штамма COVID-19
15.02.2021 11:19
В Челябинске объявлен конкурс на строительство участка набережной Миасса за филармонией
15.02.2021 11:09
В Челябинске будут судить еще одного начальника, который «нагрелся» на реконструкции аэропорта
15.02.2021 10:45
У каждого четвертого южноуральца был служебный роман
15.02.2021 10:40
Южноуральские почтальоны вооружились ледоходами
15.02.2021 10:36
Челябинские вузы обсудили технологию смешанного обучения
15.02.2021 10:27
Экс-полицейский из Златоуста стал жертвой адвоката-мошенника
15.02.2021 10:26
В Челябинске продолжают закрывать магазины за нарушение режима повышенной готовности
15.02.2021 10:25
В Челябинске снижается безработица
15.02.2021 09:23
Комиссия не выявила явных нарушений в Верхнеуральской районной больнице, главврач остается тот же
15.02.2021 09:00
Алексей Текслер вместе с супругой насладились премьерой балета «Дон Кихот»
14.02.2021 16:26
В Сретение Господне в Челябинской области ожидаются метели и гололедица
14.02.2021 15:51
В Златоусте водитель погиб, влетев в бетонное ограждение
14.02.2021 15:45
В Аргаяше пьяный водитель снес «КамАЗ»
14.02.2021 13:16
За сутки умерло 15 южноуральцев с коронавирусом, выздоровели 475 человек
14.02.2021 12:58
В Челябинск прилетел один из самых известных военных медиков России
14.02.2021 12:43
Шах и мат. Южноуральский ОМОН «завалил» СОБР
13.02.2021 23:17
В Челябинске устранена авария на водоводе, в результате которой пять домов остались без воды
13.02.2021 23:05
В Челябинской области умерло еще 12 пациентов с коронавирусом, 260 человек заболели
13.02.2021 22:46
Полицейские Златоуста спасли мужчину, потерявшего сознание в сильный мороз
13.02.2021 22:40
В Челябинской области снайперов проверили на прочность
13.02.2021 22:32
В Магнитогорске родители выгнали маленькую дочь из дома за плохие оценки
13.02.2021 22:18
Все сотрудники колонии строгого режима, закрытой в Озерске, будут трудоустроены
13.02.2021 22:14
В Челябинске расследуют смерть новорожденного в областном перинатальном центре
13.02.2021 18:34
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза