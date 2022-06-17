Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

В центральную районную больницу города Ясиноватая (Донецкая народная Республика, ДНР) доставлено медицинское оборудование и медикаменты, которые предоставлены Челябинской областью.

«Это часть гуманитарной помощи, которую предоставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер», - рассказал в своем телеграм-канале глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

По словам главы больница получила новое современное оборудование: УЗИ аппарат (сканер) Mindray MX7, стол операционный «Сен-Жермен 8500», аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы и многое другое.

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«В ближайшее время медицинское оборудование будет введено в эксплуатацию», - рассказал Дмитрий Шевченко.

Напомним, на этой неделе официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером побывала в Донецке, Ясиноватой и Волновахском районе. Подписаны соглашения, которые предусматривают оказание регионом помощи в восстановлении поврежденных школ, детсадов, больниц, дорог. Будет открыта стекольная линия.

Южноуральцы также привезли в ДНР автомобили скорой медицинской помощи, автомобили неотложной помощи.