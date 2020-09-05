Большая инспекция губернатора в Троицк
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в субботу, пятого сентября, с большой инспекцией в Троицкий городской округ.
Глава региона ознакомится с текущим этапом реконструкции центральной площади и стадиона, посетит социальные объекты и проконтролирует ход дорожных работ.
Также губернатор примет участие в открытии областных конноспортивных соревнований.
С 10 до 16 часов на конно-спортивном празднике будет развернута площадка «Территория здоровья» с возможностью прохождения первого этапа диспансеризации в передвижном ФАПе. Троичане, жители района, гости города смогут привиться от гриппа, пройти флюорографию и маммографию в передвижных пунктах, а также анонимно бесплатно протестироваться на ВИЧ-инфекцию в передвижной лаборатории Областного центра СПИДа. В палатке отдела медицинской профилактики можно подобрать материалы профилактической направленности по интересующей вас тематике, получить консультацию по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому питанию.
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