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Большая инспекция губернатора в Троицк

Общество
Сегодня, 13:00
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в субботу, пятого сентября, с большой инспекцией в Троицкий городской округ.

Глава региона ознакомится с текущим этапом реконструкции центральной площади и стадиона, посетит социальные объекты и проконтролирует ход дорожных работ.

Также губернатор примет участие в открытии областных конноспортивных соревнований.

С 10 до 16 часов на конно-спортивном празднике будет развернута площадка «Территория здоровья» с возможностью прохождения первого этапа диспансеризации в передвижном ФАПе. Троичане, жители района, гости города смогут привиться от гриппа, пройти флюорографию и маммографию в передвижных пунктах, а также анонимно бесплатно протестироваться на ВИЧ-инфекцию в передвижной лаборатории Областного центра СПИДа. В палатке отдела медицинской профилактики можно подобрать материалы профилактической направленности по интересующей вас тематике, получить консультацию по профилактике неинфекционных заболеваний и здоровому питанию.

 

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Теги
Алексей Текслер
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