Большинство челябинцев считают домашнее насилие серьезной проблемой

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС выяснили, как воспринимают проблему домашнего насилия жители Челябинска.

Большинство челябинцев, принявших участие в опросе (76,7%), считают домашнее насилие серьезной проблемой. В данной группе чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены женщины, молодые горожане (18-24 лет), по роду деятельности – студенты и работники бюджетных организаций.

В контрастной группе считающих значение этой проблемы сильно преувеличенным, 16,3% опрошенных. Чаще так отвечали мужчины и респонденты в возрасте 45-59 лет.

Среди 7% затруднившихся ответить на вопрос и не давших сущностной оценки проблеме, чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, представлены горожане в возрасте старше 60 лет.

По данным, представленным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в декабре 2019 года, абсолютное большинство россиян придерживались мнения, что домашнее насилие недопустимо (90%). Большинство россиян (78%) считали, что тема домашнего насилия является важной для нашей страны, и в этом вопросе женщины проявили больше единодушия (87%), чем мужчины.