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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.09.2023

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Борис Подольный
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Фото: Пресс-службы губернатора и Народного фронта Челябинской области

Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО

Челябинская область оказывает помощь более 40 воинским подразделениям, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), помогает в восстановлении двух подшефных городов в новых регионах, предоставляет меры социальной поддержки участникам СВО и их семьям, формирует и отправляет гуманитарные грузы в зону боевых действий.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей встречи с заместителем руководителя исполкома Народного фронта Борисом Подольным и российским блогером, журналистом Юрием Подолякой.

«Сегодня в Челябинске люди, которые второй год на передовой специальной военной операции с гуманитарной и информационной миссией — замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный и журналист Юрий Подоляка», - рассказал глава региона в своем Telegram-канале. - Обсудили с Борисом и Юрием поддержку Челябинской области нашей армии, гуманитарную помощь, восстановление подшефных городов Донбасса. Они отмечают, что наш регион — один из самых заметных в этой работе. Все потому, что наши жители сплотились вокруг общей цели — победы наших ребят на фронте».

Губернатор рассказал гостям о поддержке, которую область оказывает военнослужащим и жителям Донбасса, о возведении полевого лагеря для мобилизованных и строительстве нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО.

«На постоянной основе оказываем всю необходимую помощь частям, где наши ребята служат. Основная – это 90-я танковая дивизия. Держим связь с руководством, ежемесячно по заявкам передаем все, что нужно. В целом порядка 40 воинских подразделений, кому мы оказываем помощь», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что регион на постоянной основе отправляет гуманитарные конвои для жителей новых территорий совместно с Народным фронтом и партией «Единая Россия», также оказывает поддержку двум подшефным территориям - городу Ясиноватая и Волновахскому району ДНР.

«Мы один из немногих регионов, у кого две территории. В Ясиноватой работаем, это прифронтовой город. Мы жителям помогаем зиму проходить: окна поменяли, скважины сделали, генераторы поставили. Единиц двадцать техники приобрели, в первую очередь коммунальной. Восстановили много объектов социальной инфраструктуры, в том числе две школы, два детских сада, в этом году дороги сделали и два МФЦ. В Волновахе у нас знаковый объект – храм восстановили, также дороги с освещением сделали, три детских сада, школу. Волноваха, конечно, сильно разрушена была, но постепенно жизнь возвращается», – рассказал Алексей Текслер.

На встрече Борис Подольный рассказал о реализации проекта «Все для Победы», который направлен на поддержку населения Донбасса и воинских подразделений на передовой. Народный фронт в Челябинской области держит прямую связь с военнослужащими, груз формируется, исходя из их потребностей.

Регулярно бойцам направляют оборудование (тепловизоры, квадрокоптеры, противодроновые ружья, рации, бинокли, аккумуляторы, электрогенераторы и др.), продукты, одежду и амуницию, средства личной гигиены, медикаменты, спальники, тепломатрасы – все, что необходимо на передовой.

Юрий Подоляка представил проект «Киноуроки в школах России», который воспитает поколение выпускников школ с высокими нравственными качествами через искусство кино и добрые дела на примере героев фильмов.

В рамках визита в Челябинск Борис Подольный и Юрий Подоляка также посетили уникальную лабораторию по производству FPV дронов и цех по пошиву одежды для военнослужащих движения «Шьем нашим».

Научно-производственная лаборатория занимается прошивкой FPV дронов и обучением операторов дронов, а также системой радиосвязи. Производственная часть включает в себя изготовление навесных систем (сбросы и крепления для боеприпасов) для дронов, сообщили в Народном фронте.

Юрий Подоляка отметил важность таких лабораторий для СВО и для нашего государства: «Сейчас Челябинск и Урал в целом стал кузницей, чтобы создавать образцы нового вооружения и снаряжения для нашей армии».

Народный фронт Челябинской области планирует закупать и отправлять нашим бойцам дроны-камикадзе на передовую для оперативности выполнения боевых задач.

 

В благотворительном сообществе «Шьем нашим» на Южном Урале состоят более 150 швей, профессионалов и любителей, которые трудятся вместе по зову сердца. У многих участниц движения близкие находятся в зоне проведения СВО. Женщины называют себя «Швейный спецназ». Их девиз: «Наше оружие - иголка и нитка». Они шьют теплые костюмы, подшлемники, носилки, подушки и многое другое, вяжут носки и пояса, изготавливают носилки и маскировочные сети.

«Справедливо заметил наш земляк Юрий «Ангел» Гагарин, который по-прежнему со своим подразделением сражается на передовой: “Когда мы чувствуем такую поддержку в области, то понимаем, за что мы воюем”», - отметил Алексей Текслер.

спецоперация на Украине
Алексей Текслер
Борис Подольный
Юрий Подоляка
Народный фронт в Челябинской области
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Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске

11.09.2023 11:04

Андрей Ксензов объяснил, почему топит Меридиан

11.09.2023 10:37

Ревизоры КСП пришли с проверкой в администрацию Кусинского района

11.09.2023 10:19

Уральское управление Ростехнадзора начинает проверку готовности Челябинска к зиме

11.09.2023 10:06

Консультация юриста: может ли работодатель отказать магистранту в ученическом отпуске

11.09.2023 09:46

Искать квалифицированных специалистов ММК помогает робот-рекрутер

11.09.2023 09:43

Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих

11.09.2023 09:20

Пресечены очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

10.09.2023 20:49

В Челябинской области выборы завершены, начался подсчет голосов

10.09.2023 20:18

В Челябинской области 11 сентября – местами дожди

10.09.2023 19:59

В Челябинске ликвидируют последствия субботнего ливня (ВИДЕО)

10.09.2023 19:46

В Миассе прошли этап RFC Russia Ural и возрожденный трак-триал «УРАЛьский рубеж»

10.09.2023 18:41

Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Магнитогорска завершат в ноябре 2023 года

10.09.2023 18:16

Самолет, вылетевший из Челябинска, при посадке в Новосибирске повредил шасси

10.09.2023 13:24

В Единый день голосования в Челябинской области проходят выборы в 20 муниципалитетах

10.09.2023 12:58

В субботу на Челябинск обрушилось больше месячной нормы осадков, в Копейске затопило площадь

10.09.2023 10:58

Челябинск и Златоуст отпраздновали Дни городов без серьезных происшествий

10.09.2023 10:42

Беспилотники и десантники на катерах пытались атаковать Крым

10.09.2023 10:32

Славные танкисты и танкостроители великой России отмечают профессиональный праздник

10.09.2023 10:17

Уральский «вестерн»: на реке Кабанке

10.09.2023 10:06

Челябинцев предупредили о возможном изменении цвета воды из крана

09.09.2023 20:07

В Челябинске выбрали человека города, им стал Никита Николов

09.09.2023 19:43

День рождения Челябинска проходит под защитой полицейских

09.09.2023 18:24

Челябинск гуляет несмотря на дождь

09.09.2023 18:15

Взгляд из космоса: Бородинское сражение

09.09.2023 17:45

Юлия Сударенко рассказала о челябинской «Надежде» осужденных России

09.09.2023 17:21

В день рождения Челябинска Наталья Котова прогулялась по новой пешеходной зоне улицы Свободы

09.09.2023 17:06

В Кунашакском районе водитель вылетела из опрокинувшегося автомобиля и погибла

09.09.2023 13:15

Смеемся, чтобы жить: в Челябинске прошла благотворительная акция

09.09.2023 13:05

Почти двух миллионов лишились жители Чебаркуля

09.09.2023 12:55

Южноуральцев приглашают принять участие в викторине ко Дню танкиста

09.09.2023 11:20

В центре Челябинска в воскресенье временно изменятся маршруты

09.09.2023 11:09

Аллею академиков бокса в Пласте пополнили новым именным деревом

09.09.2023 10:47

Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения

08.09.2023 21:00

Украинские дроны вновь пытались атаковать объекты в двух регионах РФ

08.09.2023 20:33

Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели