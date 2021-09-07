Бюсту Игоря Курчатова нашли место на парковке аэропорта

В аэропорту Челябинска на парковке установили бюст «отца» атомной бомбы, советского физика Игоря Курчатова, имя которого носит воздушная гавань Южного Урала. «Беспощадным патриотизмом» охарактеризовал на своей странице в соцсетях сей факт такого не статусного размещения бюста великого физика челябинский урбанист Лев Владов.

«Многострадальный бюст Игоря Курчатова, в честь которого зачем-то назвали челябинский аэропорт, воткнули на парковку в уголок. Архитектурная композиция выглядит ужасно нелепо.

Памятник заказали, «чтобы был», но не знали куда поставить. Раньше он стоял в углу зала для выдачи багажа, между батареей и вентиляционной решеткой. Год назад в блоге я писал о несуразности такого расположения», - написал Лев Владов.

И вот новое не менее «интересное» решение. Как-то не везет Игорю Курчатову в Челябинске: то на проспекте имени Ленина его торговыми павильонами теснят, но вот парковку бюстом его украсили.