07.09.2021
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
07.09.2021
«Андрюша» начинает прием заявок на Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов
07.09.2021
Спикер ЗСО Челябинской области провел «личный прием» граждан
07.09.2021
Инспектор ДПС, отпустивший пьяного водителя, пойдет под суд
07.09.2021
Прокуратура Миасса организовала проверку школы с обрушающейся стеной
Бюсту Игоря Курчатова нашли место на парковке аэропорта
01.06.2021
В Челябинске демонтировали киоски Денисенко возле памятника Курчатову
02.04.2021
Челябинцам пришлась по душе архитектурно-художественная подсветка памятника Курчатову
19.03.2021
Юрий Латышев пожаловался на «надругательство над славным именем» Игоря Курчатова в прокуратуру
20.02.2021
Депутат ЗСО прокомментировал установку киосков у памятника Курчатову
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021