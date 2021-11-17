Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) Центральную усадьбу и Черную скалу свяжет лыжня, прокладка которой уже началась.

«Часть нового маршрута пройдет по трассе зимнего горного марафона. Общая протяженность лыжни - 8,6 километра»,- рассказали в НП «Таганай».

В нацпарке отмечают, что лыжный маршрут подойдет как для тренировок, так и для неспешных прогулок. Сложные участки в виде крутых подъемов и спусков на нем отсутствуют.

Лыжню нарежут, как только толщина снежного покрова станет достаточной.