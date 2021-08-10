Челиндбанк поддержал благотворительную акцию «Цветущий город»

На днях сотрудники Челиндбанка приняли участие в благоустройстве территории областного инфекционного центра, открытого в конце прошлого года в поселке Малая Сосновка.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «Челиндбанка», рейд по озеленению прошел в рамках акции «Цветущий город», организатором которой на протяжении многих лет выступает общественное движение женщин-предпринимателей Челябинской области «Союз успеха».

Банковские работники при помощи волонтеров высадили десятки саженцев садовых цветов и декоративных кустарников. Теперь медицинский персонал и пациентов лечебного учреждения будут радовать белоснежные гортензии, краснолистный пузыреплодник, нарядные хосты и лилейники.

По завершении акции генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Сергей Байль поблагодарил врачей инфекционного центра, отметив их неоценимый вклад в борьбу за здоровье и жизни людей.