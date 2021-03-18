Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда

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Челябинцам придется оплачивать счета за отопление с комиссией, но не всегда

В Челябинске с собственников квартир стали взымать комиссию при оплате отопления и горячего водоснабжения через систему «Город» и все банки, за исключением одного.

В пресс-службе администрации Челябинска рассказали, что в конце февраля «Уралэнергосбыт», как агент АО «УСТЭК-Челябинск», заключил соглашение с ПАО «Сбербанк». Теперь горожане могут оплачивать счета за отопление и горячее водоснабжение без комиссии только в офисах, через онлайн-сервисы или банкоматы «Сбербанка».

В мэрии также дали инструкцию по оплате счетов.

«В разделе «Платежи» необходимо выбрать категорию «Дом», затем – «Теплоснабжение» и название поставщика, и в появившемся окне указать свой лицевой счет. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» достаточно отсканировать специальный код на квитанции. Для этого нужно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру на код, напечатанный на квитанции. Система автоматически определит нужные реквизиты, а также сумму для оплаты. Для ежемесячной оплаты без суеты можно подключить услугу «Автоплатеж ЖКХ». Тем, кто предпочитает оплачивать очно, – доступна широкая сеть офисов и банкоматов Сбербанка», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Посмотреть начисления, а также оплатить отопление и горячее водоснабжение без комиссии клиенты АО «УСТЭК-Челябинск» могут в личном кабинете.

Решение о взыскании комиссии и ее размере принимает банк.

«Возникновение комиссии связано с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с первого января 2020 года. Постановление правительства от 05.09.2019 № 1164 ввело запрет на включение в состав тарифа на коммунальные ресурсы, в том числе отопления и ГВС, комиссии за платеж. В результате чего ресурсоснабжающие организации, в чей тариф не включены эти расходы, не смогут компенсировать банкам комиссию за потребителя», - подытожили в пресс-службе мэрии.