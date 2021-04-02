Ларьки вид портят

Челябинцам пришлась по душе архитектурно-художественная подсветка памятника Курчатову

Жителям Челябинска пришлась по душе архитектурно-художественная подсветка памятника Курчатову.

«От жителей города поступают положительные отзывы. Теперь объект культурного наследия регионального значения имеет завершенную концепцию, задуманную когда-то автором памятника», - отмечают в городском комитете дорожного хозяйства.

Архитектурно-художественная подсветка памятника Игорю Курчатову имеет два режима работы освещения: статический и динамический. Для заливающей подсветки скульптурной композиции установлено освещение на двух мачтах, само «ядро» состоит из 36-ти светодиодных светильников. Общая мощность всей подсветки - 1,9 кВт, что сравнимо с работой бытового электрочайника.

«Теплая цветовая температура заливающей подсветки композиции, лаконично сочетаясь с оранжевым цветом ядра, подчеркивает фактуру и цвет нешлифованного гранита, из которого высечена фигура Курчатова и пилоны за его спиной. Оранжевый цвет ассоциируется с солнцем и неиссякаемой энергией, которая скрыта в атомном ядре», - пояснила представитель подрядной организации Галина Кузык (концепция подсветки разработана ООО «УралСветМаш», специалисты компании Raylux представили техническое решение данного проекта).

Интересно, что разработка концепции архитектурно-художественной подсветки памятника была согласована с Народным художником РФ Вардкесом Авакяном, почетным гражданином Челябинска.

«Игорь Курчатов своей фигурой защищает город от силы атомного ядра, - объяснил идею композиции Вардкес Авакян. - Признателен сотрудникам фирмы «Уралсветмаш» за отлично выполненное световое оформление памятника Игорю Курчатову, которое помогает восприятию художественного замысла автора».

Заказчиком проекта является подведомственная организация КДХ - МБУ «ЭВИС», выполнившая работы по восстановлению подачи электричества.

«Инженерные коммуникации (электрический кабель) были проложены под землю. Подсветка памятника включается одновременно с наружным освещением», - рассказал директор МБУ «ЭВИС» Александр Егоров.

Увы, но рядом с преобразившимся памятником великому ученому по-прежнему «красуются» незаконно установленные павильоны депутата Законодательного собрания Челябинской области Алексея Денисенко, своим «присутствием» портя настроение горожанам, раздражая людей неуместностью.

Напомним, 19-го марта этого года известный южноуральский краевед Юрий Латышев отправил обращение в областную прокуратуру по факту «надругательства над славным именем ученого» - наличие незаконных павильонов около памятника Курчатову в Челябинске координатор инициативной краеведческой группы «Архистраж» считает именно надругательством.

По мнению Юрия Латышева, семья депутата Законодательного собрания Челябинской области Алексея Денисенко, являющегося хозяином появившихся там киосков, «ведет себя просто нагло».

Краевед уверен, что назрела необходимость «прокурорского вмешательства по выполнению требований соблюдения федерального законодательства (срочному демонтажу незаконных павильонов) в области охраны памятников истории и культуры».