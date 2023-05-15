Челябинцам рассказали о ходе ремонта трамвайных путей на трех улицах

В Челябинске трамвайные пути в эти дни капитально ремонтируют на трех улицах.

Как сообщает сегодня, 15 мая, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», на улице Машиностроителей ведется подготовка к выполнению послеосадочных работ и выправка путей. Движение трамваев открыто по обеим сторонам.

На Свердловском проспекте пути ремонтируют на трех участках. На участке от Блюхера до Карла Либкнехта осуществляется раскладка шпалы; на участке от Либкнехта до проспекта Ленина завершена подготовка под укладку шпалы; на участке от проспекта Ленина до улицы Труда осуществляется демонтаж старого трамвайного пути.

На Труда, на участке от Свердловского проспекта до улицы Красной, закончена подготовка к демонтажу старых путей.