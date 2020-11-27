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Челябинцев оставили без колбасы

В Челябинске из-за нарушений режима повышенной готовности приостановлена деятельность магазина «Дубровские» колбасы. В помещении отсутствовали приборы для обеззараживания воздуха (рецикурляторы).

В Челябинске судебные приставы региона приостановили деятельность магазина «Дубровские колбасы», расположенного на проспекте Ленина.

«В ходе проверки соблюдения режима повышенной готовности по профилактике и нераспространению новой коронавирусной инфекции было установлено, что в помещении магазина отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха (рецикурляторы), журнал с записями учета термометрии сотрудников был представлен, однако самого термометра в магазине нет, то есть процедура термометрии – лишь формальность», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Центральный районный суд Челябинска признал вину организации и назначил за совершение административного правонарушения наказание в виде административного приостановления деятельности на семь суток.

Магазину дан срок до конца дня для вывоза продукции, контроль исполнения будет осуществляться ежедневно.

Ранее в Магнитогорске была приостановлена работа мясного магазина, а в Челябинске – парикмахерской и магазина косметики и парфюмерии. Причиной стало отсутствие обеззараживателей воздуха, масок и других средств индивидуальной защиты.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Немаловажным фактором является и возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток в случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм.