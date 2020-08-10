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Челябинцев постепенно приучают к раздельному сбору мусора

Общество
Сегодня, 10:14
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Жителей Челябинска постепенно приучают к раздельному сбору мусора, что уже два месяца практикуется в двух микрорайонах «Академ Riverside» и «Парковый-2».

Как сообщили в ООО «ЦКС», во дворах установлены по два контейнера для смешанных отходов, куда входят и пищевые, и вторсырья (стекла, бумаги, металла, пластика).

Проект воплощается в жизнь региональным оператором – Центром коммунального сервиса - при поддержке администрации Челябинска. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Экология», в рамках которого с 2019 года реализуется программа «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Ее задача - разгрузить полигоны за счет увеличения объемов отходов, идущих на переработку.

ООО «ЦКС» выбрал систему разделения отходов на «сухую» и «мокрую» фракции, считая этот способ оптимальным. Сухая фракция проходит дополнительную сортировку на полигоне и отправляется на переработку.

 «В перспективе раздельный сбор мусора должен охватить весь Челябинск, - рассказал заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров. - Как быстро это случится, зависит от результатов пилотного проекта и от сознательности жителей».

Чтобы охватить раздельным сбором мусора весь Челябинск, понадобится дополнительно закупить семь тысяч контейнеров, потратив на это около ста миллионов рублей.

«Очень многое зависит от самого общества: население должно приобщаться к культуре раздельного сбора пока не хватает информационного сопровождения, работы с жителями, - уверен директор управляющей компании «Горизонты» Валерий Цыганаш. - Многие жители ещё не понимают, для чего разделять, и складывают по старинке все в один контейнер».

«Пока наблюдаем, что в контейнеры для сухих отходов попадают и прочие, - подтвердил Алексей Петров. - Но судить о результатах эксперимента и делать какие-то выводы рано. Мы в самом начале пути. Сейчас ведётся большая работа по просвещению населения, о том, как нужно правильно разделять мусор. Итоги будем подводить через год».

Для жильцов микрорайонов, которые впервые столкнулись с раздельным сбором мусора, ЦКС подготовил памятки, которые вывешены в подъездах всех домов.

 

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