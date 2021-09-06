Челябинцев приглашают к созданию уникального логотипа родного города

Управление архитектуры Челябинска приглашает жителей к участию в крутом эксперименте по созданию уникального логотипа родного города, аналогов которому нет в мире.

«При помощи искусственного интеллекта мы напишем имя города, совместив слово «Челябинск», написанное тысячами людей», - рассказали в управлении.

Для это жителям нужно написать название южноуральской столицы от руки и отправить сюда, а 11-го сентября участники хакатона создадут алгоритм, который объединит их в одно целое. В завершение дизайнеры превратят это в уникальный логотип города.

«Если вы живете в Челябинске или просто любите наш чудесный город и хотите стать частью масштабного проекта, отравляйте свой вариант написания или подавайте заявку на участие в хакатоне на сайте», - коллектив управления архитектуры города приглашает к участию всех желающих.

Сбор изображений заканчивается десятого сентября, а 13-го сентября Челябинск отпразднует 285-летний юбилей.