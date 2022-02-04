Челябинцев приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополитена

Жителей Челябинска приглашают к участию в публичных слушаниях по проекту строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах.

Как следует из размещенного на сайте мэрии постановления за подписью главы города Натальи Котовой, слушания по рассмотрению документации по планировке территории под строительство метрополитена пройдут 24-го февраля.

Участники публичных слушаний могут присылать свои предложения и замечания на электронную почту: komissiyapziz@arch74.ru до даты проведения слушаний.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Челябинске будет осуществлять прием письменных предложений и замечаний по понедельникам и средам с 10 до 16 часов (обед с 12 до 13 часов) по адресу: улица Воровского, 2 (кабинеты 210 и 211). Контактные телефоны: 265-10-07, 263-58-63.

Кроме того, озвучить свою позицию в письменном виде горожане смогут непосредственно в день проведения публичных слушаний, 24-го февраля, в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41-А (с 13.30 до 14.30).

Подготовленную документацию по планировке территории, протокол собрания участников публичных слушаний и заключение об их результатах будут направлены Наталье Котовой.

Отметим, разработчик проекта - компания «Высота» - открыла экспозицию проекта в Доме архитектора второго февраля. Посещать ее жители Челябинска, интересующиеся данной темой, могут всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу, - с девяти утра до четырех часов дня.

Как отмечают в мэрии, посетители экспозиции смогут получить консультации представителей «Высоты» по понедельникам и средам, с десяти утра до полудня, по адресу: Комсомольский проспект, 107-А (девятый этаж). Контактный телефон: 8 (922) 639-06-66.

Контролировать исполнение постановления Натальи Котовой о проведении публичных слушаний будет начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска, главный архитектор города Павел Крутолапов.