20.08.2021
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
20.08.2021
В Челябинск чартером прилетели «пятачки»-иностранцы
20.08.2021
В ЧВВАКУШе горит летное поле
20.08.2021
В Магнитогорске иномарка сбила девочек на мопеде, состояние обеих тяжелое
20.08.2021
В Челябинской области общее число подтвержденных случаев ковида превысило 82 тысячи
20.08.2021
В отношении охранника, ударившего по лицу девочку-подростка за курение вейпа, возбуждено дело
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021