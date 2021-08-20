Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»

В Челябинске в субботу, 28 августа, в парке имени Гагарина (на главной сцене) состоится благотворительный спортивный фестиваль «Гимнастика Добра».

Мероприятие пройдет при поддержке управления по физической культуре и спорту и челябинской городской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики».

Гостей ожидают спортивные конкурсы и эстафеты, зарядка с чемпионом, призы и подарки, показательные выступления как профессиональных спортсменов Уральского федерального округа, так и юных гимнастов (и многое другое!).

Все собранные средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

Фестиваль будет проходить с 14 до 17 часов.