Челябинцев приглашают на масштабную уборку городских водоемов от мусора

Жителей Челябинска приглашают присоединиться к экологической акции «Вода России» и внести свой вклад в очистку городских водоемов от мусора.

Субботники пройду на озерах Смолино и Шершни, на Изумрудном карьере и вдоль реки Миасс. В санитарной очистке прибрежной территории примут участие коллективы районных администраций Челябинска, сотрудники минэкологии региона, общественники, волонтеры. Все неравнодушные горожане могут присоединиться к любой команде.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, в девять утра 24-го апреля в девять утра начнется расчистка берегов реки Миасс в районе ЧМЗ. Администрация Металлургического района с депутатами, общественниками, членами комитетов территориального общественного самоуправления и жителями проведут сбор мусора и обрезку поросли. Всех желающих присоединиться обеспечат необходимым инвентарем.

На Изумрудный карьер в десять утра 24-го апреля выйдут сотрудники министерства экологии Челябинской области. Вместе с волонтерами они очистят берега и близлежащие территории. Параллельно пройдет субботник на городском пляже Шершневского водохранилища со стороны плотины, а также на озере Смолино - в районе дома №103 по улице Новороссийской.

Также на этой неделе на прибрежной территории озера Смолино будут работать сотрудники администрации Ленинского района. Учитывая протяженность береговой линии водоема, организаторы определили сразу четыре точки сбора. О точной дате и времени субботников будет сообщено дополнительно.

СПРАВКА

Всероссийская акция «Вода России» реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода» в составе национального проекта «Экология».

Цель акции - обеспечение экологического оздоровления водных объектов России и проведение мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории рек и озер.

По итогам 2020-го года Челябинская область вошла в ТОП-10 рейтинга регионов России, наиболее активных в уборке берегов водных объектов, и заняла седьмое место.