Челябинцев приглашают полюбоваться будущим ледяным аквариумом в центре города

В центре Челябинска создадут ледяной аквариум. Сегодня, первого октября, визуализацию главного ледового городка, который появится на площади Революции нынешней зимой, челябинцам предложили оценить городские власти.

«По решению челябинцев утверждена тема «Ледяной аквариум». Разработан проект городка, который предстоит воплотить в жизнь художникам и скульпторам. Но уже в конце декабря жители и гости города смогут оценить нашу главную новогоднюю площадку», - отметили в администрации Челябинска.

Напомним, традиционное голосование на платформе обратной связи по определению концепции нового зимнего городка в самом сердце южноуральской столицы стартовало 23-го мая текущего года. В общей сложности было заявлено восемь тем: «Уральские богатыри», «Кругосветное путешествие», «Герои сказок Шарля Перро», «Золотой ключик, или Приключения Буратино», «Детские сказки. Герои писателей-юбиляров: Владимир Сутеев, Сергей Михалков, Борис Заходер», «Ледяной аквариум», «Многонациональная Россия», «Памятники архитектуры и монументального искусства России». В результате победила «рыбная» тема.

Минувшей зимой на площади Революции «вырос» сказочный лес, за который проголосовало наибольшее количество челябинцев, принявших участие в опросе на платформе «Активный житель 74».