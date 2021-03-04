Челябинцев зовут на службу по контракту

Сотрудники пункта отбора на военную службу Челябинской области в рамках информационно-агитационной работы «Военная служба по контракту - Твой выбор» встретились с учащимся-спасателями челябинского профессионального колледжа. Им рассказали о преимуществах службы по контракту. Одно из них – неплохое денежное довольствие.

Будущим спасателям военные рассказали о возможности пройти военную службу по контракту вместо службы по призыву.

«Он довели всю необходимую информацию о службе по контракту, ее преимуществах, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Будущие спасатели были заинтересованы и внимательно слушали инструкторов, задавали свои вопросы в формате диалога. Вопросы касались мест дислокации прохождения службы и размеров денежного довольствия в первый год службы», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что денежное довольствие в первый год службы по контракту на сегодняшний день составляет от 27000 рублей. Более того, кандидаты имеют право на свое усмотрение проходить военную службу по контракту в любой точке Российской Федерации.

Для большинства кандидатов, желающих стать контрактниками, данный вид деятельности зачастую становится основным, так как имеет ряд преимуществ перед обычной гражданской работой:

В первую очередь, привлекательной чертой военной службы по контракту является материальный аспект, так как заработная плата военнослужащих считается достаточно высокой.

Многочисленные льготы, предоставляемые военнослужащим по контракту, тоже являются плюсом при выборе данной работы. К ним относится и жилье, предоставляемое на льготных условиях, и питание на бесплатной основе, а также льготы при получении путевок в места отдыха.

Многих, поступающих на службу по контракту в российскую армию, привлекает ранний выход на пенсию - уже через 20 лет службы контрактник может стать военным пенсионером.

Но есть и минусы. Как и любой вид деятельности, военная служба по контракту имеет ряд недостатков. Это, к примеру, потеря связи с близкими и родными на неопределенное время, так как зачастую место службы по контракту определяется независимо от желания самого служащего. Иногда военнослужащие принимают решение перевезти свою семью поближе к месту работы, чтобы иметь возможность жить с ними вместе.

К тому же контрактнику приходится практически «жить на работе», когда надо отдежурить положенное время дня и ночи по приказу командира. Обязательным является ношение военной формы, что можно посчитать и плюсом, так как нет необходимости часто пополнять гардероб.

Трудной стороной военной службы по контракту является риск и регулярное нахождение в полевых условиях с неудовлетворительными бытовыми условиями, что практически неприемлемо для служащих женского пола.