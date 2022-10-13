Челябинцы готовятся отметить праздник святых Южного Урала

Православные Челябинской области готовятся отметить праздник - Собор святых Челябинской митрополии. В этот праздник верующие чествуют угодников Божиих, чья жизнь была связана с южноуральским краем. В нынешнем году праздник выпал на 16 октября (отмечается в воскресенье после дня памяти священномученика Петра Полянского).

Челябинская митрополия рассказала о праздничных мероприятиях.

С пятого по 11 октября в Челябинске будет проходить православная выставка-ярмарка в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). Здесь можно будет приобрести иконы, церковную утварь, духовную литературу, монастырские и фермерские продукты и т.д. Ожидается и насыщенная культурная программа: выступления творческих коллективов, литературные мероприятия, встречи со священниками. Выставка посвящена двум датам: Собору челябинских святых и празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов.

С 11 по 17 октября в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» (Челябинск, ул. Труда, 183) проходит интерактивная выставка «История Православия на Южном Урале».

В пятницу, 14 октября, в 18 часов в актовом зале Челябинского епархиального управления (Челябинск, ул. Кыштымская, 34) состоится открытая лекция «Культурное наследие России», которую прочитает российский ученый и общественный деятель, известный эксперт в сфере паломничества и туризма, заместитель председателя Московского регионального отделения Императорского Православного Палестинского общества, кандидат культурологии Сергей Житенёв.

С 15 по 20 октября в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска (ул. Кыштымская, 32) будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской. Святыню доставят в храм 15 октября к 17 часам.

В субботу, 15 октября, в 17 часов начнется праздничное всенощное бдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Богослужение возглавит сонм архипастырей.

В понедельник и вторник, 17 и 18 октября, в 18 часов в конференц-зале Челябинского епархиального управления пройдет образовательный интенсив (программа «Ритмы веры»). Его проведут руководитель культурно-образовательного центра Тверской епархии Павел Ефремов и хормейстер Молодежного хора Тверской епархии Мария Молоткова. На мероприятии расскажут, как привлечь молодежь к клиросному служению, как сформировать молодежный хор.

Напомним, официально празднование Собора святых Челябинской митрополии было установлено в марте 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Торжество включено в календарь официальных церковных праздников.

На сегодня в список Собора святых Челябинской митрополии включено шесть местночтимых угодников Божиих: священномученики Пётр Крутицкий, Пётр Беляев, Павел Соколов, Александр Миропольский, Пётр Смородинцев и мученица Параскева Кочнева. Все они относятся к числу новомучеников, пострадавших при советской власти и канонизированных в конце XX - начале XXI веков. Четыре человека из шести пострадали от рук безбожников в ходе гражданской войны на Урале, ещё двое - жертвы репрессий 1930-х годов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Когда празднуется Собор святых Челябинской митрополии

День празднования привязан ко дню памяти священномученика Петра, митрополита Крутицкого, который был расстрелян 10 октября.

При совпадении этого числа с воскресным днем, как было в 2021 году, Собор челябинских святых отмечается 10 октября.

Если 10 октября выпадет на другой день недели, Собор челябинских святых отмечается в следующее воскресенье после него.

Однако в те годы, когда 10 октября будет приходиться на среду, следующий воскресный день будет совпадать с праздником Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября). Поэтому в такие годы Собор святых Челябинской митрополии будет отмечаться в предшествующий 10-му октября воскресный день – седьмого октября.

Так, в 2022 году память святых Челябинской митрополии будет отмечаться 16 октября, в 2023 году – 15 октября, в 2024 году – 13 октября, в 2025 году – 12 октября, в 2026 году – 11 октября, в 2027 году – 10 октября, в 2028 году – 15 октября, в 2029 году – 7 октября, в 2030 году – 13 октября, в 2031 году – 12 октября.