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Челябинцы лезут через заборы, чтобы попасть на пляжи

Общество
Сегодня, 16:23
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске купальный сезон не открыт из-за эпидемии коронавируса, но жара, которая стоит в городе, горожан не останавливает. Они перелезают через закрытые ворота, а детей просовывают в щели между планками ограждений.

Старший инспектор ГИМС Юрий Чернов и заместитель главы Челябинска Александр Астахов рассказали о работе пляжей в условиях закрытого купального сезона.

 «На так называемом в народе «Путинском пляже» возле трубопрокатного завода в Ленинском районе Челябинска, люди лезут через заборы, перекидывают детей. Через щели в заборах проталкивают их. Был случай, когда перекидывали ребенка и он сломал ногу. Купаться в этом месте запрещено. Был трагический случай на Шершнях, когда трое парней пытались переплыть водоем. Двоих мы спасли, а одного нет. Он утонул», - рассказал старший инспектор ГИМС Юрий Чернов.

В этом году в областном центре будут функционировать три муниципальных пляжа - на озере Смолино и Первом озере, а также в Шершневском бору.

«Там оборудованы зоны отдыха, установлены туалеты, мусорные баки, созданы также условия для людей с ограниченными возможностями. Работают спасатели», - сообщил заместитель главы Челябинска Александр Астахов.

Напомним, согласно постановлению правительства Челябинской области запрещается купаться в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки, купаться в состоянии опьянения, а также прыгать в воду с неприспособленных для этих целей мест. За нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей.

 «Мы просим граждан отказаться от купания на необорудованных водоёмах, а используя маломерное судно соблюдать технику безопасности и требования законодательства. Другой вопрос, что организованных мест для купания на территории района нет. Поэтому органам местного самоуправления необходимо как можно раньше проработать этот вопрос», — сказала руководитель Каслинского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Елена Дроздова.

Но столь напряженная обстановка с пляжами, лета не отменяет, люди, живущие в окружении озер, будут находить места для купания, пусть и находящиеся под запретом. Поэтому усилена профилактическая работа, которая идет в ежедневном режиме.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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