Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров

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Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров

Во всех семи районах Челябинска благоустроят девять общественных пространств, в том числе пешеходные и прогулочные зоны. Местные жители могут самостоятельно выбрать, какое покрытие дорожек и тротуаров они хотят там видеть.

В Челябинске планируют обновить следующие пространства:

В Калининском районе

- часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского;

В Курчатовском районе

- пешеходная зона на Комсомольском проспекте на участке от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова;

В Ленинском районе

- сквер перед ДК «Станкомаш»;

В Металлургическом районе

- территория между домами № 23 и № 29 по улице Трудовая и второй этап благоустройства сквера у ДК «Строителей»;

В Советском районе

- пешеходная зона на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;

В Тракторозаводском районе

- территория вблизи домов №№ 24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова и третий этап благоустройства парка «Дружбы»;

В Центральном районе

- территория, прилегающая к Дворцу спорта «Юность» в границах улиц Красная, Труда и Свердловского проспекта.

Эти территории благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ранее горожане вносили предложения, а теперь могут проголосовать за наполнение этих объектов.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 74.gorodsreda.ru.

«Мы планируем, что в следующем году будет благоустроено девять общественных пространств во всех районах города. Жители сами определили это перечень, путем очных рейтинговых голосований и участия в опросах на портале «Активный житель 74». По совокупности голосов и был сформирован итоговый список», - рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

О том, какие дворы планируют преобразить в этом году, читайте на сайте агентства «Урал-пресс-информ».