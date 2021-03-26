Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров

Во всех семи районах Челябинска благоустроят девять общественных пространств, в том числе пешеходные и прогулочные зоны. Местные жители могут самостоятельно выбрать, какое покрытие дорожек и тротуаров они хотят там видеть.
В Челябинске планируют обновить следующие пространства:
В Калининском районе
- часть прогулочной зоны на улице Университетская Набережная в границах ул. Братьев Кашириных, ул. Северо-Крымская, местного проезда, ул. Чайковского;
В Курчатовском районе
- пешеходная зона на Комсомольском проспекте на участке от ул. Молодогвардейцев до ул. Ворошилова;
В Ленинском районе
- сквер перед ДК «Станкомаш»;
В Металлургическом районе
- территория между домами № 23 и № 29 по улице Трудовая и второй этап благоустройства сквера у ДК «Строителей»;
В Советском районе
- пешеходная зона на гостевом маршруте ул. Свободы на участке от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала;
В Тракторозаводском районе
- территория вблизи домов №№ 24, 26, 28, 30, 32 по улице Бажова и третий этап благоустройства парка «Дружбы»;
В Центральном районе
- территория, прилегающая к Дворцу спорта «Юность» в границах улиц Красная, Труда и Свердловского проспекта.
Эти территории благоустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Ранее горожане вносили предложения, а теперь могут проголосовать за наполнение этих объектов.
Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 74.gorodsreda.ru.
«Мы планируем, что в следующем году будет благоустроено девять общественных пространств во всех районах города. Жители сами определили это перечень, путем очных рейтинговых голосований и участия в опросах на портале «Активный житель 74». По совокупности голосов и был сформирован итоговый список», - рассказал заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
О том, какие дворы планируют преобразить в этом году, читайте на сайте агентства «Урал-пресс-информ».