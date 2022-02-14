Челябинцы не верят чиновникам, которые рапортуют о результатах уборки снега

Жители Челябинска не верят докладам чиновников о результатах уборки снега в городе.

Гневные комментарии на снежную тему челябинцы, посмотревшие сегодня, 14 февраля, трансляцию аппаратного совещания в мэрии, оставляют в официальной группе администрации в ВКонтакте – под этой самой трансляцией. Складывается такое ощущение, что, обсуждая качество очистки улично-дорожной сети областного центра, представители исполнительной власти и обычные граждане говорят о разных городах.

Как отрапортовали в понедельник чиновники, на уборку снега в столице Южного Урала в дневное время выводится около 220 единиц техники и 339 рабочих, что очищаются дороги, тротуары, дворовые территории, что снег собирается и вывозится. Простые челябинцы – автомобилисты, пешеходы – считают, что снег в городе убирать не умеют (или не хотят).

«Лопату в руки Котовой дать, пусть покажет, как убирать надо город. Ее Тефтелев учил город убирать? Опять весь город солью засыпали, паразиты! Сколько можно? Заставить всю администрацию машины нам мыть за свой счет? Может, тогда будете думать головой. Где обещанная механическая уборка? Или опять одни слова, обещания. Друг другу сказки рассказывайте», - возмущается пользователь сети в ВКонтакте с ником Евгений Уральский.

«Почему после снега не очищают дворы? Интересует ПМС-42. Все в снегу, ходить невозможно. На площадку детскую вообще не попасть, снега по колено», - жалуется Оксана Егорова.

«Откуда вы взялись, демоны? Почистили Свердловский проспект и засыпали парковочные карманы и пешеходные переходы», - написал Дмитрий Новиков, сопроводив свой комментарий красноречивыми снимками.

«Город вчера был абсолютно не чищен! Возле «Родника» не чищено, Троицкий тракт не чищен!», - возмущается Семен Гамм.

Добавим, глава Челябинска Наталья Котова на сегодняшнем аппаратном совещании дала подчиненным поручение активизировать работу по вывозу снега.