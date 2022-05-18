Челябинцы отстояли свое право жить без общественного туалета под окнами

Проект первого для Челябинска инклюзивного сквера изменен по просьбам горожан, которых напугала и возмутила до глубины души (и такая реакция совершенно понятна и совершенно справедлива) предстоявшая им «близость» с общественным туалетом, которой, к счастью, не случится.

Отметим, узнав о том, что на пересечении улиц Труда и Володарского в Центральном районе обустроят общественное пространство с учетом потребностей челябинцев с ограниченными возможностями здоровья, жители южноуральской столицы искренне обрадовались. Восторженно встретили эту новость и жильцы дома №173 по улице Труда, правда конкретно для них в данном проекте было одно большое «но» - установка общественного туалета прямо под их балконами. Такая перспектива пришлась людям не по душе.

Свою однозначную позицию (туалет рядом с домом - не нужен!) челябинцы дружно высказали под постом управления архитектуры Челябинска от 13-го апреля в телеграм, в котором специалисты рассказали о проекте инклюзивного сквера.

Вот некоторые из апрельских комментариев челябинцев, практически все они – о туалете: «Действительно отличная новость о новом сквере в городе! Только для жителей дома №173 по улице Труда наличие общественного туалета под балконами - ПЛОХАЯ новость. Размещение этого объекта необходимо СРОЧНО пересмотреть… Точно никто не учел обзорное пространство и розу ветров для МКД. Я живу в этом доме… Ранее из окна мы видели старый диспансер, а теперь должны любоваться общественным туалетом?!»; «Сквер – возможно, и хорошая идея. Но вот общественный туалет под окна жильцам - это перебор. Нужно обязательно пересмотреть проект»; «Категорически против общественного туалета под окнами! Совесть есть у того, кто проектировал это?! Сквер и зона барбекю - отлично, но как быть нам, жильцам дома?!»; «Можно перенести туалет к улице Володарского, а не к жилому дому»; «Почему не сделать ближе к перекрестку Володарского- Труда? Там и до домов далеко, и трафик людской - людям удобней»; «Туалет необходимо перенести от двора дома по Труда, 173. Есть место у забора, где находится подстанция, со стороны улицы Володарского»; «Категорически против строительства общественного туалета рядом с территорией жилого дома (Труда, 173). Прошу перенести данное «заведение» подальше от жилого дома»; «Отличная идея! И новость хорошая, только не для жильцов дома №173. Вы предлагаете нам смотреть на туалет? Я категорически против, предлагаю архитекторам перенести туалет к забору, ближе к ТП. Туалет на площадке, безусловно, нужен, но не он должен быть гвоздем композиции! Кстати, зона для пикника тоже там будет весьма неуютной. По простой причине, мы будем вызывать полицию за шум, гам и пьяные вечеринки».

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Вчера, 17-го мая, в телеграм-канале управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска появилась следующая информация, адресованная возмущенным горожанам: «В комментариях к нашему посту о сквере вы просили переместить общественный туалет дальше от дома. Проектировщики учли это пожелание, а также встретились со всероссийским обществом слепых, чтобы обсудить новые проектные решения. В проекте туалет перенесли ближе к углу Труда и Володарского, из-за чего изменилось расположение зон отдыха и игровых площадок в сквере, а также сократилось количество игровых элементов».

Жильцы выразили благодарность проектировщикам за то, что их пожелания не остались без внимания и были учтены.

Напомним, проект инклюзивного сквера, который будет создан на пересечении Труда и Володарского в этом году (работы начнутся летом), разработали архитектора Центра развития городской среды.