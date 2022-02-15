В центре Челябинска создадут первую в историю города инклюзивную зону отдыха

В Центральном районе Челябинске в 2022-м году появится первая в истории города зона отдыха для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

Небольшой инклюзивный парк обустроят на территории, что располагается на пересечении улиц Труда и Володарского.

Облик и «начинку» будущего пространства сегодня, 15-го февраля, в администрации Центрального района обсудили эксперты-общественники. Встреча прошла с участием уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

«В реализации социальных проектов важно учитывать мнение тех, для кого они создаются. Есть такая фраза: «Ничего для нас без нас». Поэтому я пригласила на эту встречу некоммерческие организации, родительские сообщества, чьи дети являются самыми главными людьми, для которых строится такой парк. Очень важно сразу получить обратную связь, оценить имеющиеся ресурсы. Родители особенных деток - это как раз те, кто посещает созданные пространства и могут оценить удобство для них в реальной жизни. Наша задача - сделать так, чтобы деткам там было максимально, учесть все мельчайшие нюансы», - подчеркнула детский омбудсмен региона.

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Как рассказали в пресс-службе городской администрации, участникам события презентовали общую архитектурную концепцию парка, которая пока не является проектом. Сделано это для того, чтобы на самых первых этапах предусмотреть все возможные ошибки, учесть интересы всех групп населения и сделать новое общественное пространство максимально удобным и универсальным.

«Мы долго шли к благоустройству этой территории, спорили, обсуждали, но в итоге в этом году губернатор Алексей Текслер и главой Челябинска Наталья Котова приняли нашу инициативу создания инклюзивного парка. Изучив опыт других городов, где появляются такие общественные пространства, мы увидели, что в некоторых случаях допускались ошибки, потому что не привлекали экспертов в области инклюзии. Поэтому мы приняли решение начать проектирование именно с обсуждения с теми, кто действительно сталкивается с проблемами доступности городской среды каждый день», - отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В свою очередь, руководитель Центра развития городской среды АНО «Агентство инновационного и инвестиционного развития» Александра Нестерова рассказала, что в инклюзивных парках у всех элементов должна присутствовать «охранная зона», чтобы все они были максимально доступны. По ее словам, главными принципами, взятыми в основу проектировщиками, являются инклюзивность и универсальный дизайн.

«Парк должен быть доступен для всех, вне зависимости от возраста и особенностей здоровья. Сегодня мы как проектировщики разбираемся в современных нормах, решениях, документации, но для создания действительно инклюзивного парка нам необходим пользовательский опыт. На текущем этапе важно определить наполнение, функциональность тех или иных элементов, все те особенности, которые возможно предусмотреть на этапе проектирования», - пояснила Александра Нестерова.

Пока, в качестве возможных решений, в сквере предлагается организовать детскую площадку, различные качели, включая специальные, карусель, адаптированную для детей в инвалидных колясках, спортивную зону, сенсорный сад, общественный туалет.

«Предлагаем обустроить тактильные тропинки, арома-сад, сенсорные лабиринты, дополнительные игровые элементы рядом со скамейками для отдыха. Также планируем сделать небольшие зоны для пикника, в том числе под навесами. Все элементы несут главный принцип объединения», - добавила Александра Нестерова.

Обсуждение проекта нового инклюзивного пространства продлится до конца марта, после чего будет разработана проектно-сметная документация и объявлены торги на выбор застройщика.

«Благодаря средствам, которые выделил Алексей Текслер, мы сможем построить наш парк уже в этом году. Если все пойдет по плану, то к работам подрядчик сможет приступить уже в мае», - резюмировал Виктор Ереклинцев.