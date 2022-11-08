Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона

В последний день эвакуации из Херсона челябинские добровольцы «Единой России» вывезли пожилых жителей и раздали гуманитарную помощь нуждающимся.

Все эти напряженные дни в рамках гуманитарной миссии они помогали жителям и Херсона, и районов области. В основном перевозили маломобильных граждан вместе с семьями.

Делали это без выходных и отдыха, поскольку в последние дни работа артиллерии звучала гораздо громче и ближе.

Так, волонтеры «Единой России» эвакуировали 79-летнюю жительницу Херсона Екатерину Марченко, которая с трудом может самостоятельно передвигаться. С просьбой помочь выехать из города к добровольцам партии обратилась ее дочь Валентина.

«Больше двух недель назад через колл-центр ВГА я подала заявку о вывозе моей мамы. Спустя два дня позвонила узнать результат, мне сказали, что этим занимается МЧС. Подала и туда заявку. С тех пор ждала ответа, звонила через день. И только благодаря ребятам-волонтерам, которым я решила тоже позвонить, нас вывезли из Херсона. В течение получаса мы собрались и поехали. Нас погрузили на теплоход в Херсоне, доставили в Алёшки, оттуда посадили в машину и повезли уже в пункт назначения. Я очень благодарна и рада. Просто нет слов. За две недели так перенервничала. Спасибо вам большое», - поделилась эвакуированная жительница Херсона Валентина Марченко.

Екатерина и Валентина Марченко всю жизнь прожили в Херсоне. Когда появилась возможность, они одни из первых получили российские паспорта.

«Бабушка 1943 года рождения, ей уже очень сложно ходить. Пока мы вели ее до машины, через каждый шаг она говорила: «Извините, никогда не думала, что до такого доживу». Мы тоже не думали, но сегодня такое время. Мы должны бороться за таких людей, их надо вывозить. Чем больше людей мы увозим из зоны обстрелов, тем лучше», - сказал участник гуманитарной миссии «Единая Россия» в Херсонской области, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, руководитель Челябинского регионального партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

Вместе с этим, в Херсоне волонтеры центра гуманитарной помощи «Единой России» из местных жителей, продолжают обеспечивать нуждающихся жителей продуктами и необходимыми вещами.

Так, добровольцы передали в село Федоровку продовольственные наборы, детское питание и средства гигиены.