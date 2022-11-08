08.11.2022
В 2022 году 40 тысяч южноуральцев сменили поликлинику по прикреплению
08.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое ноября (18+)
08.11.2022
Следствие по крупной аварии взяла на контроль прокуратура
08.11.2022
Российский союз поставщиков металлопродукции наградил Торговый дом ММК
08.11.2022
Текслер и Котова возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
08.11.2022
Регионы продолжат получать дотации на инвестиционный вычет
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
Под усиливающимися обстрелами волонтеры гуманитарной миссии вывозили пожилых людей
08.11.2022
Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст
08.11.2022
Брюс Ганьон: Умы американской молодёжи заражаются мусором, мерзостью и чистым злом
08.11.2022
Денис Моисеев о миссии в Херсонской области: здесь чудеса творят
05.11.2022
“ZOV Челябинск” отправил нашим заказы по списку
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022