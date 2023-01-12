Челябинцы считают, что в большей степени поддержки государства нуждаются дети-сироты

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС узнали мнение челябинцев, какие категорий граждан, по их мнению, в настоящее время в большей степени нуждаются в поддержке со стороны государства. Сумма не равна 100%, поскольку респондент мог выбрать несколько оценочных позиций.

Жители Челябинска выделили в качестве приоритетных для поддержки государством категорий детей-сирот (55%).

Каждый второй респондент (50,5%) посчитал необходимым поддержать инвалидов или семьи с детьми-инвалидами.

Поддержать пенсионеров считают необходимым 47,2% опрошенных.

Многодетные семьи посчитал приоритетной для социальной поддержки категорией почти каждый третий челябинец, принявший участие в опросе (30,2%).

По 26,5% опрошенных в качестве тех, кто в настоящее время в большей степени нуждается в поддержке со стороны государства, назвали безработных, потерявших работу и малообеспеченных.

Почти четверть опрошенных считают (23,7%) необходимым поддержать неполные семьи, матерей и отцов-одиночек, а 18,5% – бездомных.

Крайне незначительным оказался процент горожан, считающих, что в поддержке со стороны государства в настоящее время не нуждаются никакие категории граждан. А это, ко всему прочему, и свидетельство того, что жители Челябинска обладают значительным уровнем эмпатии.